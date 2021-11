Do hostující sestavy se vrátil Jiří Novotný a po delší době naskočili také uzdravení bek Štencel a útočník Venkrbec (poprvé v sezoně na postu centra). Doma zůstali Vráblík s Beránkem, v kádru už nefiguruje Šoustal, jenž ukončil hostování a vrátil se do Komety Brno. Na domácí soupisce chyběl budějovický odchovanec Plášil.

V trochu ponuré atmosféře (kapacita hlediště je stále omezena na tisíc fanoušků) udělili Jihočeši v první třetině svému soupeři krutou lekci z produktivity. Na střely na branku ji sice vyhrály Vítkovice 14:6, ale na ukazateli skóre svítilo 0:2.

Ostravané sice totiž stříleli celkem často, ale z uctivé vzdálenosti a nevytvořili si jednou větší šanci. To hosté byli nebezpečnější a jejich nejproduktivnější hráč Lukáš Pech dvakrát skóroval. Nejprve dostal přihrávku od Gulaše a z prostoru mezi kruhy zamířil přesně k tyči. „Otočili jsme hru, Míra Holec výborně zatáhl puk směrem do branky, Milan Gulaš mi to přistrčil a gólman možná ani pořádně neviděl,“ popsal Pech svůj první gól.

V 17. min. mu posunul kotouč pro změnu Holec, položil si obrovitého Stezku v brance a s přehledem zvýšil na 0:2. „Po první třetině jsme určitě spokojeni. Náš výkon nebyl excelentní, ale dali jsme dvě branky a vedeme. Začátek jsme zapsali a soupeř nás tlačil. Ale udělal dvě chyby a my jsme je potrestali,“ zhodnotil úvodní dějství.

Ani po změně stran se obraz hry nijak moc nezměnil. Domácí tlačili a v polovině zápasu se také dočkali. Svačina se u zadního mantinelu dokázal prosadit přes dva obránce Motoru, předložil puk Švédu Lindbergovi a ten už neměl problém zblízka poprvé překonat gólmana Hrachovinu.

V závěru druhé třetiny poslali sudí hosty opravdu hodně přísně do tří a pouhých deset vteřin před druhým klaksonem vyrovnal Krenželok. Poměr střel na branku byl po druhé části neúprosný 27:13…

V závěrečném dějství Vítkovice obrat v utkání dokonaly. V závěru hry v oslabení hosté nedokázali vyhodit kotouč, bombu Bukartse Hrachovina jen ztlumil a Lakatoš už měl před prázdnou brankou opravdu lehkou práci – 3:2.

Jihočeši pak sice přece jen přidali na aktivitě, ale brzdila je zbytečná vyloučení a do tlaku se nedostávali. V závěru v power play vychytal Novotného Stezka a Lakatoš poté pečetil do prázdné branky na konečných 4:2.

Branky a nahrávky: 29. Lindberg (Svačina, Fridrich), 40. L. Krenželok (Marosz, J. Hruška), 47. Lakatoš (R. Bukarts, L. Krenželok), 59. Lakatoš (Galvinš) – 13. Pech (Gulaš, Holec), 17. Pech (Holec, Gulaš). Vyloučení: 4:8, využití: 1:0. Rozhodčí: Pešina, Kubičík – Lučan, Kis. Diváci: 1000 (omezený počet).

Vítkovice: Stezka – R. Polák, Galvinš, R. Polák, Jak. Stehlík, Gewiese, L. Kovář, P. Koch – Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok – Svačina, Lindberg, R. Bondra – R. Bukarts, Marosz, Dej – Fridrich, Chlán, Lednický. Trenéři Holaň, Philipp a Šimíček.

Motor: Hrachovina – Piskáček, Štencel, Percy, Bindulis, M. Jandus, Šenkeřík, Štich – J. Ondráček, J. Novotný, Abdul – Gulaš, Pech, Holec – Valský, M. Hanzl, Vondrka – Karabáček, Venkrbec, D. Voženílek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.