Díra bohužel hrála velkou roli přímo v utkání. Ne v české obraně, i když i tam se čtyři při švédských gólech objevily, ale v ledu. V polovině druhé třetiny hlavní rozhodčí museli utkání dokonce přerušit.

Nevídaná věc. A sociální sítě okamžitě zaplnily pohotové vzkazy, věty, tweety…"Tak to už reprezentaci v Budějovicích nikdy neuvidíme. Možná v kuželkách," glosoval na facebookovém profilu Marek z Křenovic. U jednoho z mantinelů se objevila prohlubeň, díra, která by mohla při náhodném vjetí brusle ohrozit zdraví hráčů. "Já na problémy s kvalitou ledu upozorňoval dlouhodbě, nikdy mě nebrali vážně," poznamenal bývalý hráč, trenér, manažer a také bývalý vedoucí zimního stadionu Karel Pražák.

Tady je tweet Michala Dusíka, který se podle profilu a jména v něm odkazuje na komentátora České televize, hokejového komentátora a experta a také bývalého rozhodčího: "Kdysi jsem pískal na Štvanici, v ledu se v jednom z kruhů udělala díra poté, co se z rolby vylila voda, a protože se zápas musel dohrát, tak jsme se s kapitány dohodli na tom, že se na místo dal kužel a hrálo se."

Dohrát se evidentně muselo i v Českých Budějovicích. Do konce druhé třetiny zbývalo 12 a půl minuty. "To je odborníků. Jeden větší než druhý," popisuje další Marek na facebookových stránkách jak vnímal okamžik, kdy se nad dírou v ledu sešli ledaři, rozhodčí, manažeři, vedoucí týmů, ale i hráči. Za největšího odborníka na díru v ledu byl z české kabiny vybrán kapitán Roman Červenka. "Červus se vždycky šel dívat na led, my čekali v kabině, pak se vrátil, řekl nám, jak to vidí," vysvětloval střelec jediného českého gólu Filip Chlapík. "Když se vrátil do kabiny potřetí, tak bylo jasné, že se pokračuje. Já jsem rád, že se utkání dohrálo, ale zažil jsem to poprvé v životě," objevil se na Chlapíkově tváři úsměv.

Na Dusíkův tweet reagovali i další hokejoví příznivci a osobnosti z prostředí tohoto sportu: Tomáš Kučera, který pracuje jako marketingový ředitel Motoru České Budějovice a má hokejovou historii perfektně srovnanou v hlavě, napsal: "Ještě ve 30. letech minulého století, když byla MSG obsazená, trénovali Rangers v hale v Brooklynu, kde byl uprostřed ledu sloup :)." David Kalous, fotbalový expert ČT Sport připojil ve svém tweetu další příběh ze Štvanice: "Když jsme my naposledy na Štvanici hráli večer hokeje, byly už tam kužely dva. Pak se to celý zbořilo."

Fanoušky, kteří trpělivě čekali na restart utkání a zasloužili by si všichni medaili, neopustil smysl pro humor. V okamžiku, kdy se díru pokoušel speciální látkou opravit kvartet hasičů, sborově v Budvar aréně zazpívali: Co jste hasiči, co jste dělali…

Zápas se nepovedl herně, ale bohužel ani pořadatelsky. Tak snad to příště, bude-li nějaké, bude lepší.