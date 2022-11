Potvrdil to i nedělní duel v Olomouci (poslední před reprezentační přestávkou), který českobudějovičtí hokejisté prohráli 1:3. „Bylo to vyrovnané utkání. Dobře jsme začali, ale při vlastní přesilovce jsme udělali chybu a dostali gól. To nebylo nic příjemného, ale dokázali jsme se zase vrátit do zápasu,“ hodnotí utkání asistent trenéra Roman Fousek.

Ve druhé třetině jeho tým vyrovnal po krásné individuální akci Tomáše Čachotského. „Po vyrovnávacím gólu jsme si vytvořili několik vyložených šancí, které jsme bohužel neproměnili. Tam jsme mohli zápas otočit v náš prospěch,“ je přesvědčen.

Klíčovým momentem zápasu byl gól olomouckého Knotka na 2:1 v samotném závěru druhé třetiny. „To byla škoda, protože jsme inkasovali v době, kdy jsme dobře forčekovali a vytvářeli si šance, které jsme bohužel nevyužili. I po obdrženém gólu jsme si ještě v poslední minutě druhé třetiny vynutili tlak, Martin Hanzl nastřelil tyč, ale vyrovnat se nám nepovedlo. Podobné to bylo i ve třetí třetině,“ lituje.

Venku se Jihočechům absolutně nedaří. Vyhráli v prvním kole v Třinci, ale od té doby nezískali na hřištích soupeřů jediný bod. „Víme o tom, snažili jsme se na zápas připravit trochu jinak než jindy, ale zase nám to nevyšlo. Utkání to bylo ale vyrovnané a kluci bojovali, to se jim nedá říct ani půl slova. Škoda, bylo to určitě hratelné,“ mrzí Fouska.

Venku se Motoru nedaří, také z Olomouce se po urputné bitvě vrací s prázdnou

Při zranění prvního gólmana Dominika Hrachoviny velice úspěšně zaskakuje Jan Strmeň. „Honza podobně zaskočil za Hráška i loni a je to důležitý prvek týmu. Maximálně nás drží v každém utkání a pochytal spoustu jasných šancí. Pokaždé nám dává šanci, abychom uhráli body,“ ocenil asistent výkony vysokého gólmana.

V sestavě v neděli chyběl navrátilec Michal Vondrka. „Takhle jsme byli domluveni dopředu, že odehraje domácí zápas s Hradcem, ale pak potrénuje a připraví se na zbytek sezony,“ vysvětluje absenci zkušeného hokejisty.

Poprvé v sezoně za něj v elitní formaci zaskočil bývalý hráč Motoru Miroslav Holec, jenž má vyřízené střídavé starty z prvoligové Třebíče. „Trošku nás trápí marodka, na které jsou Jakub Strnad a Vojta Tomeček, navíc nebyl Michal Vondrka. Chance liga má přestávku, tak jsme Míru využili. Určitě si odehrál své. Bojoval a odbruslil si to. Bylo to z jeho strany slušné utkání,“ ocenil Fousek výkon zkušeného matadora.

Extraliga má nyní reprezentační přestávku. Jihočeši budou do čtvrtka trénovat. „Čtyři dny budeme tvrdě trénovat, zapracujeme i na kondici. Od pátku do neděle dostanou kluci volno, aby si tři dny v kuse odpočinuli. Potom už se zase začneme připravovat na zápas s Pardubicemi,“ dává Fousek nahlédnout do tréninkového plánu na nejbližší období.