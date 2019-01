České Budějovice – Pět sezon strávil v českobudějovickém dresu. Některé lepší, některé horší, ale v každém případě byl pracovitý útočník Ondřej Veselý (32 let) stále platným členem kádru.

Ondřej Veselý | Foto: Deník/ Václav Pancer

Po skončení uplynulé sezony mu na jihu Čech vypršela smlouva, a přestože by v klubu rád pokračoval, nová už mu nabídnuta nebyla. „V Budějovicích se mi líbilo a byly i náznaky, že bych tady mohl zůstat dál,“ připouští.



Trenér Výborný o služby pilné včeličky na ledě poměrně dost stál. „Také jsem měl ten pocit,“ přikývne. Realita však byla jiná. „Vedení klubu rozhodlo, že dojde k větší obměně kádru. Tím veškerá jednání skončila.“



Pět let na jihu Čech vidí zlínský odchovanec převážně pozitivníma očima. „Ze začátku se tady budoval nový tým a první tři roky byly perfektní. Byla tady super parta. Potom se to trochu zhoršilo. Přišla řada nových hráčů, hodně se změnilo a neklapalo to. Nezapadlo to do sebe a přestalo se dařit i na ledě. Bylo to jedno s druhým,“ jen pokrčí rameny.



Přestože má ve své dosavadní kariéře za sebou jen krátkodobou epizodu v Rusku, při hledání dalšího angažmá před možností jít do zahraničí preferoval naši nejvyšší soutěž. „Chtěl jsem zůstat blízko domovu. Kromě Brna jsem byl ještě v kontaktu s Třincem. Brno jednalo rychleji a jsem rád, že to takhle dopadlo,“ pochvaluje si svůj nový klub.



Brno zažívá po návratu do extraligy obrovský hokejový boom. Vždyť jenom na přátelský zápas Komety s Pardubicemi přišlo téměř šest a půl tisíce diváků. „Nic podobného jsem ještě nikde nezažil. Diváci v Brně mají hokej opravdu rádi. Je tam obrovské šílenství a i na přátelské zápasy chodí velké množství diváků. Je hrozně příjemné hrát před takovým publikem,“ chválí natěšené brněnské příznivce.



Ambice Komety také letos míří výš než v sezoně minulé, kdy mužstvo hrálo jen ve skupině o udržení. „V každém případě bychom se chtěli dostat do play off a potom se uvidí. Rádi bychom došli co nejdál,“ přeje si.



V pátek nastoupil v dresu Brna v Budvar aréně proti svým bývalým spoluhráčům a odcházel se sklopenou hlavou. Mountfield zvítězil 3:1. „Byl to sice jen přátelský zápas, ale úroveň byla docela dobrá. Hodně se bruslilo a svůj efekt zápas určitě přinesl,“ je přesvědčen.



Do dějin utkání se Veselý nejvýrazněji zapsal v samotném závěru, kdy fauloval Milana Gulaše a rozhodčí nařídil trestné střílení. To ale faulovaný hráč neproměnil. „Už jsem jel střídat a na poslední chvíli jsem viděl Milana, že tam jede sám. Už jsem neměl sílu a jenom jsem se tam vrhnul. Faul to byl,“ přiznává.