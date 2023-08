Taková příprava tu ještě nebyla. Má svého partnera, hráči budou mít nové dresy, začal předprodej na jednotlivé zápasy. Podívejte se na video. Tohle je Motor! České Budějovice jsou hokejovým městem. Fanoušci se těší nejen na extraligu, ale nemohou se dočkat přípravných zápasů.

Hokejový Motor představil nové dresy | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Bude to výjimečná zápasová příprava," potvrzuje marketingový ředitel klubu Banes Motor České Budějovice Tomáš Kučera. Série domácích zápasů nese název Energie AG Motor Tour 2023. A klub už představil nové dresy. Hodně živě se o ně zajímali přímo během tréninku i hráči.

Podívejte se na video, dres pro přípravu představil bývalý skvělý útočník klubu a v současnosti manažer A týmu Jiří Šimánek. "Speciální dresy půjdou následně do dražby, z níž půjde výtěžek na pomoc organizaci UNICEF, která pomáhá dětem po celém světě," dodal Kučera.

Motor se poprvé představí v úterý ve Strakonicích s Plzní, pak už se rozjede série domácích zápasů s KoKoo Kouvola (10.8. v 17.30), Kärpät Oulu., Lincem, Salcburkem, Kometou Brno, Duklou Jihlava a Spartou Praha, kterou Motor pozval do Milevska. Prodej vstupenek na všechna přípravná utkání, a bude to určitě zážitek probíhá on line a ve dnech zápasů pak od 15 hodin na pokladně za jednotnou cenu 60 Kč. Na přátelské zápasy neplatí sezónní permanentky a vstupenky nejsou na konkrétní místa. Děti do 6 let a 130 cm mají vstup zdarma.