„Měli jsme dobrý vstup do utkání, odehráli jsme dobrou první třetinu, ale paradoxně jsme ji prohráli 0:2,“ smutně přikývl i trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Udělali jsme dvě chyby, za které nás Sparta potrestala,“ dodal.

Nejlepší pasáž v utkání odehrál jeho tým na začátku třetí třetinu po Gulašově snížení na 2:1. Hosté soupeře přimáčkli a zdálo se, že vyrovnání je je jen otázkou času. „Nadechovali jsme se k obratu a měli jsme pětiminutovou pasáž, kdy jsme hráli opravdu dobrý hokej. Dali jsme kontaktní gól a vypadalo to, že utkání zdramatizujeme. Jenže jsme udělali další chybu, soupeř nám odskočil. Sparta má natolik kvalitní tým, že už si pak utkání pohlídala,“ zhodnotil zápas českobudějovický kouč.

Jestli chceme vyhrát, musíme dát více gólů než jeden, má jasno Jiří Ondráček

Domácí kouč Josef Jandač souhlasil s hodnocením svého kolegy. „Takhle to bylo,“ přikývl s úsměvem. „Vítězství je pro nás důležité, ale to je každá výhra. Proti prvnímu zápasu jsme podali zlepšený výkon a v důležitých momentech jsme dali góly. Teď se musíme nachystat na zápasy venku. Pořád víme o tom, že Budějovice hrají výborně,“ zdůrazní.

Přestože Motor se Spartou držel krok, především vinou horší koncovky v sérii prohrává 0:2. „Takhle to prostě bylo. Teď budeme hrát v naší hale před našimi fanoušky a musíme hrát tak, abychom našli cestu k vítězství,“ použil Modrý svou oblíbenou formulku. „Kluci bojovali, makali, to nemohu říct ani slovo. Ale v cestě nám stojí gólman Hudáček, který chytá výborně a je to zatím rozdílový hráč. Musíme najít cestu, jak mu to zkomplikovat.“

Českobudějovický gólman Dominik Hrachovina tentokrát zápas nedochytal a po čtvrtém inkasovaném gólu ho nahradil jeho parťák Jan Strmeň. „Soupeř už nám odskočil ve skóre a v zápase bylo hodně emocí. Tak jsme tam pustili Honzu Strmeně, aby si to také vyzkoušel,“ uvedl trenér Modrý ke změně na brankářském postu.