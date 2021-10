Deník zjišťoval, co o návratu mistra světa zo roku 2010 říkali soupeři. Z jeho úspěšnosti na vhazování v prvních patnácti minutách se hradeckým hokejistům točila hlava."

Buly uprostřed hřiště - vítěz Novotný. Buly v defenzivě - vyhrál Novotný. Buly před brankoiu soupeře - Novotný skvěle.

Mistr světa 2010 Jiří NovotnýZdroj: Deník/ Kamil Jáša

A tak to šlo čtyřikrát za sebou.

"To je moje práce," přikyvoval vousatý hokejový útočník. "Snažím se ji dělat co nejlépe. A budu ji dělat tak dlouho, dokud tady budu."

A co o něm říkali soupeři z Hradec Králové? "Hrál ta buly vážně dobře," přikyvoval a sympaticky hodnotil střelec jednoho přesilovkového gólu Aleš Jergl.

Ten vnímal nepříznivý vývoj zápasu pro jeho tým a také posuny v hradecké sestavě. Proto právě na Novotného vycházely v utkání různé formace. "To bylo rozhodnutí trenérů," řekl Jergl po zápase, ve kterém Novotný dokonce sahal v závěru před prázdnou brankou po gólu. "On vůbec nepatří do starého železa," kroutil hlavou Jergl. "Jestli to někdo říkal, tak nemá pravdu."

Útočník Mountfieldu HK se znovu vrátil k úspěšnosti Jiřího Novotného na buly. "Hlavně na vhazování bylo znát, že to opravdu umí," vysekl poklonu o jedenáct let mladší hráč.

Asistent trenéra Motoru Patrik Martinec jen poznamenal."My Jirku viděli v tréninku, víme, co umí, jen jsme měli obavu, aby se nezranil, jsme rádi, že to přežil, pro tělo není jednoduché naskočit do ostrého zápasu."

A královéhradecký Jergl ještě na jedno nadechnutí dodal: "Je to kvalitní hokejista, pořád má co ukázat."