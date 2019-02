Vimperk – Vimperské hokejisty čekala v pátek večer dohrávka 17. kola Krajské ligy s Radomyšlí.

Ještě před utkáním dostali Vimperští dáreček v podobě dodatečných dvou bodů z utkání na ledě béčka Pelhřimova. Tam Vimperk podlehl 2:3 v prodloužení, ale již při odjezdu z Pelhřimova mohli hokejisté i vedení klubu tušit, že se výsledek bude měnit. „O přestávce po druhé třetině jsme zažádali o kontrolu totožnosti tří domácích hráčů, o kterých jsme byli přesvědčeni, že hrají na cizí registračku,“ uvedl trenér Vimperka Pavel Předota. Tito hráči se na kontrolu nedostavili, a tak krajská disciplinárka ve čtvrtek večer kontumovala výsledek utkání na 5:0 ve prospěch Vimperka. Paradoxem je, že tým ze Šumavy v této sezoně vyhrál kontumačně již podruhé, když to v prvním případě bylo po domácí porážce s J. Hradcem.



Do utkání s Radomyšlí tedy Vimperští nastupovali již se 31 body a 6. místa. Radomyšl potřebovala nutně bodovat, aby si uchovala naději na boj o osmičku. Body nakonec zůstaly doma a Vimperští tak během pátku získali pět bodů.



HC Vimperk – Sokol Radomyšl 7:3 (2:0, 3:1. 2:2). Góly a nahrávky: 3. Bojer (R. Suchánek ml., Chaloupka), 15. Paule (Chval), 22. J. Předota, 25. M. Novotný (M. Přibyl, Horejš), 27. Jiří Lang (Binder, Chaloupka), 42. Paule (M. Novotný), 49. Paule (Chaloupka, M. Přibyl) – 33. O. Gába (Šimoník, M. Škoda), 45. Pelant, 53. A. Novák (Jungbauer, Rod).



Sestavy:



Vimperk: Podskalský – Chaloupka, Horejš, O. Předota, J. Předota, Chval – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Binder, Jiří Lang, Fleischman, M. Novotný, M. Přibyl, Paule. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.



Radomyšl: Žilinčík – Pav. Procházka, F. Procházka, M. Hřebíček, M. Škoda, Hora, Pelant – J. Řehoř, Jungbauer, Vlk, O. Gába, R. Volf ml., Šimoník, Rod, Fríd, A. Novák. Trenéři Radek Hovora a Zdeněk Javůrek.



Zajímavostí utkání bylo zcela jistě to, že domácí nastoupili v sestavě se dvěma pendlujícími juniory z Písku, hosté s jedním juniorem a dalšími čtyřmi pendly z áčka téhož klubu.Tentokrát si Vimperští pohlídali začátek utkání a po první třetině si vytvořili solidní dvoubrankový náskok. V průběhu utkání vytáhli své vedení až na 6:1 a soupeř korigoval konečný výsledek až v závěru utkání.



„Tentokrát jsme byli od začátku utkání lepším týmem. Pohlídali jsme si úvod a dostali se do důležitého vedení. V současné době máme největší problémy se sestavou. Čtyři hráče máme zraněné, další dva dlouhodobě nemocné. Proto jsme využili dvou mladíků z písecké juniorky. Nyní si musíme pohlídat závěr základní části,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota.



„Zápas nám vůbec nevyšel. Nedokázali jsme navázat na předchozí výkony jak výsledkově, tak přístupem k zápasu. Bylo mi až líto našeho gólmana, který musel čelit snad jedenácti samostatným nájezdům domácích, kteří na něj jeli třeba i ve dvou či třech. Přestože byl pro nás zápas ve Vimperku hodně důležitý, nezvládli jsme to. Všechno, co bylo řečeno v kabině před zápasem, jakoby na ledě neplatilo. Nebruslilo se, až na výjimky to bylo bez pohybu. S takovým výkonem se těžko boduje,“ komentoval utkání vedoucí Sokola Radomyšl Jaromír Šíp a doplnil: „Teď nás čekají velmi těžké zápasy s Českým Krumlovem a Strakonicemi. Zápas ve Vimperku teď musíme hodit za hlavu a soustředíme se na duel v Krumlově.“