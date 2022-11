Fanoušci na jeho návrat trpělivě, někteří i dost netrpělivě, čekali. Bývalý hráč, trenér a manažer Českých Budějovic Karel Pražák byl a stále zůstává opatrný: "Vondrka a spasitel? Byl bych optarný. Nejsem si úplně jistý," vyjádřil obavy ještě před senzačním Vondrkovým návratem. Jak se zdá, Pražákova slova se bohužel naplňují: "Je to jakási snaha pro ten tým něco udělat. Tady se udělala spíš koncepční chyba. Můžeme jenom doufat, že on nějakým způsobem přinese něco nového. Nebo by to mohl být on, kdo ve spolupráci s dalšími hráči vytvoří protiváhu, aby na sebe i další převzali zodpovědnost za výsledky."

Vondrka se objevil na ledě v duelu s Hradcem Králové. Nehrál opravdu hodně dlouho. Naposledy v play off předchozí sezony. "Já ale trénuju. Indidivuálně. Dal jsem si po Spartě jen malou pauzu, od té doby jsem prakticky neustále v přípravě," říkal hráč. Jenže od té doby, co nastoupil k mistrovskému zápasu, uteklo sedm měsíců. Prožil si vítězný návrat. To je pravda. Nastoupil v první formaci s Lukášem Pechem a Milanem Gulašem. "Snad mi to kluci nebudou kazit," dokumentoval, že rozhodně během přestávky neztratil smysl pro humor. Svoji glosu směřoval ke spoluhráčům v útoku. Vondrka 40 let, Pech 39, Gulaš 36 let. Dohromady 115! První elitní formace. Žádná protiváha ke dvojici Pech - Gulaš, jak o ní přemýšlel Pražák. Naopak. Rovnýma nohama přímo do první lajny.

Na ledě ve zmiňovaném utkání s Hradcem Králové působil skvěle. Pohyboval se výborně. Byl u šancí Motoru, který vyhrál 2:1. "Ještě ale budu muset hodně pracovat na tom, abych se zlepšil, ale necítil jsem se špatně," přikyvovoval v pozápasových rozhovorech. A že jich bylo…

Po utkání se do diktafonů, kamer a mikrofonů ani náznakem nezmínil, že by měl přijít problém. Jenomže k dalšímu zápasu s českobudějovickým týmem už neodcestoval. V autobuse, který se vydal do Olomouce, jsme Michala Vondrku hledali marně. Mimochodem, o čem si asi tak povídají třeba Toman, kterému je jedenadvacet, a čtyřicetiletý Vondrka, který by docela klidně mohl být Tomanovým tatínkem? "Už loni tu byli i s Jirkou Novotným velmi zkušení hráči," pousmál se Matěj Toman. "Útok Gulaš - Pech - Vondrka je fakt unikátní. Jsou to velice šikovní hráči, když jsou spolu tak nám hodně pomáhají. Udrží puk v útočném pásmu, dají góly…" A Matěj Toman ještě zmínil jeden důležitý faktor: "Je fajn sledovat je v kabině. Mají hrozně moc odehráno, je super být s nimi v týmu."

Tak ještě by se hodilo, aby Michal Vondrka měl hodně odehráno i v této sezoně. Teď má na svém kontě o dvacet minut víc než Jaromír Jágr, který ale do sezony ještě vůbec nenaskočil. Vypadá to, že za Vondrkovou nečekanou absencí je zranění. Podle nepotvrzených informací odmítá poslušnost výborného čtyřicetiletého útočníka oteklé koleno. Uvidíme v pátek za týden, kdo bude na palubě autobusu a o čem si na dlouhé cestě do Vítkovic budou povídat Matěj Toman a Michal Vondrka.