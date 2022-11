S pátečním utkáním za Motor má ve statistitikách ještě o zápas víc: 955.

To byla podívaná! Před fotbalem přiletěl vrtulník. Podívejte se na video

Na Vondrkův návrat se fanoušci hodně těšili. Hodně si od něj slibovali. Odměnou bylo vítězství nad nenáviděným soupeřem.

Trenér Modrý sestavil útok Gulaš - Pech - Vondrka. 36 - 39 - 40. Dohromady 115 let! A co na to Vondrka? "Já se jen bál, aby mi to ti dva nekazili," usmíval se a hlavou pohodil k šatně, kde po utkání oba "mladíci" z jeho útoku odpočívali, zatímco on mluvil s novináři.