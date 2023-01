Jihočechům se tentokrát povedl vstup do utkání. Nejen herně, ale dokázali se také prosadit střelecky a jít po pohotové střele kapitána Milana Gulaše do vedení. „Je fakt, že začátky utkání nám v minulých zápasech moc nevycházely,“ připustil i asistent trenéra Čermáka Roman Fousek. „Trošku nás pak přibrzdila oslabení a inkasovali jsme dva góly,“ připomíná, že se Bílým Tygrům podařilo ještě v průběhu první třetiny skóre otočit.

Motor se však otřepal a gólem nejproduktivnějšího beka týmu Stuarta Percyho dokázal vyrovnat. „Důležité bylo, že jsme se z vývoje zápasu nesesypali. O přestávce jsme si řekli, že chceme hrát pořád stejně, jako jsme si stanovili před utkáním. Kluci taktiku plnili a přineslo nám to i ovoce,“ ocenil asistent.

Motor loupil pod Ještědem a veze cenné dva body za výhru v prodloužení

Výhrou v Liberci českobudějovický tým přerušil sérii tří porážek v řadě, i když se jednalo o duely s favority celé soutěže Pardubicemi, pražskou Spartou a Vítkovicemi. „V tabulce je každý bod povzbuzující. Kluci už podobně odpracovali zápas na Spartě, ale nebyli odměněni ani bodem. Přitom padali do střel a odvedli tam naprosté maximum. Doma jsme neuspěli se silnými Vítkovicemi, takže pro nás jsou to zlaté body a jsme za ně strašně rádi. Mužstvo k utkání výborně přistoupilo, měli jsme dobrý pohyb a všichni nechali na ledě všechno. O to jsou body cennější, že jsme zápas odbojovali,“ chválil.

Jeho tým se malinko trápí v koncovce a také pod Ještědem doslova zazdil řadu velkých příležitostí. Jinak by si přivezl ještě asi jeden bod navíc. „Je dobře, že jsme si šance vůbec vytvořili a dostáváme se do nich,“ namítne. „Určitě ale na koncovce musíme pracovat. S lepšími výsledky však přijde i větší klid v zakončení. Někdy vám tam spadne všechno, klidně odražený puk od kalhot. Jindy zase nedáte nic. Hodně to souvisí s celkovou pohodou v týmu,“ je přesvědčen.

Prodloužení, to byla tentokrát ze strany Motoru pořádná divočina. Soupeře vůbec k ničemu nepustil, první gólovku Lukáše Pecha ještě zlikvidoval skvělým zákrokem domácí gólman Kváča, ale na parádní individuální akci stále se lepšícího Lukáše Vopelky už byl krátký. „Chtěli jsme mít v prodloužení kotouč co nejvíc pod kontrolou, a pokud by se objevila možnost, tak se pokusit ujet a zakončit. Lukáš Vopelka to udělal fantasticky. Nebál se jít do předbrankového prostoru, předvedl krásný blafák a vezeme a dva body,“ nešetřil Fousek chválou směrem k akci třeboňského rodáka.

V brance podal výborný výkon Dominik Hrachovina, který se teď poměrně pravidelně střídá s Janem Strmeněm. „Nasazujeme je podle pocitu a hodně si k tomu řekne také trenér gólmanů Standa Hrubec. Hrášek nám dal v utkání šanci, chytil spoustu věcí a byl připravený. Velkou měrou se podílel na naší výhře,“ zdůrazní.