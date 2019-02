České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli v 58. kole první Chance ligy nad Frýdkem-Místek 5:2 a zvítězili už v pátém utkání v řadě. Další zápas odehrají v sobotu v Porubě (16) a základní část soutěže uzavřou v úterý doma se Vsetínem (17.30).

René Vydarený (vpravo) atakuje frýdeckého Víta Christova před brankou Petra Kváči. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Utkání mělo charitativní podtext a bylo věnováno českobudějovickému Centru Bazalka. Jihočeši také nastoupili ve speciálních dresech, které půjdou do dražby.



Do domácí branky se vrátil Kváča, naopak ze sestavy vypadl zraněný obránce Pavlin (nahradil ho Kachyňa) a doplnil tak marody Šimánka s Fillmanem. Hosté bojují o účast v play off a rozhodně nechtěli nic podcenit, protože na zápas přijeli už o den dříve.

Do zápasu také vstoupili maximálně koncentrovaně a v 7. min. šli do vedení. Neočekávaného odskoku puku využil Kofroň, posunul ho Hladoníkovi, který mířil přesně k tyči.



Motoru se hra nevedla a dopředu působil neškodným dojmem. Až v závěru třetiny soupeře zmáčkl. Gilbert ze sóla ještě mířil těsně vedle, ale krátce po něm vypálil Doležal do břevna a Bradley odražený kotouč nasměroval do sítě.



„Začátek zápasu byl z naší strany trochu bez energie. Potom jsme se ale zvedli a posledních pět minut jsme odehráli tak, jak bychom měli hrát celý zápas,“ okomentoval úvodní dějství momentálně zraněný slovinský bek ve službách Motoru Žiga Pavlin.

Druhá část hry začala zhurta sólovými nájezdy na obou stranách. Domácí Karabáček, ale ani hostující Hladoník však neuspěli. Kváča i šestnáctiletý Malík v brance soupeře předvedli brilantní zákroky.



V polovině zápasu měl Kváča i patřičný kus štěstí, když Flok utěšenou střelou orazítkoval tyč jeho klece. Poté zase měli navrch domácí. Hrálo se v tempu, ale hokeji chybělo větší množství šancí.



„Stejně jako v první třetině jsme se nemohli dostat do výraznějšího tlaku v útočném pásmu. Chybí nám větší pohyb a tlak do branky. Doufám, že v poslední třetině to nějak zvládneme a vyhrajeme. Ale není to ten Motor, který by to měl být,“ konstatoval po druhé třetině Pavlin.



Na úvod třetí třetiny předvedl parádní gesto fair play hostující útočník Filip Kuťák, který odvolal vyloučení po údajném faulu na svou osobu. Vzhledem k důležitosti zápasu pro jeho tým si zaslouží jednoznačně palec nahoru!



Závěrečnou třetinu ale zvládl lépe Motor. Nejprve jeho třetí útok sehrál zajímavou kombinaci, na jejímž konci zakončoval Čermák na 2:1. V přesilovce se pak krásně do horního růžku trefil Endál a zvýšil na dvougólový rozdíl. A to ještě nebylo všechno. Výbornou individuální akci předvedl Miloslav Čermák, který vrátil po delší pauze ve velké formě, a přidal svůj druhý gól. Na 4:2 korigoval v závěru zápasu Mikulík, ale poslední slovo měl do prázdné branky při power play soupeře Heřman.



Branky a nahrávky: 20. Bradley (Zd. Doležal, Vydarený), 46. Čermák (Heřman, R. Přikryl), 53. Endál (Karabáček), 55. Čermák, 60. Heřman (Vydarený, Kváča) – 7. Hladoník (Kofroň, Hrachovský), 59. Mikulík (Christov). Vyloučení: 3:3, využití: 1:0, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: J. Doležal, Ondráček – Štofa, Beneš. Diváci: 5580.

ČEZ Motor: Kváča – Plášil, Kutlák, Kachyňa, Pýcha, M. Jandus, Vydarený – Karabáček, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, Bradley, Babka – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Endál, Beránek, P. Novák – Dunn. Trenéři Prospal a Totter.