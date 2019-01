České Budějovice – Na dvoubodové vítězství se proti zarputilému soupeři hodně nadřeli, ale o to má výhra větší cenu. Hokejisté ČEZ Motoru porazili Přerov 2:1 v prodloužení a v tabulce první Chance ligy zůstávají na čtvrtém místě se ztrátou pouhých dvou bodů na třetí Kladno. V sobotu mají Jihočeši volný los, v pondělí cestují do Prostějova (18) a ve středu budou hostit v Budvar aréně poslední Kadaň (17.30).

Zdeněk Doležal slaví vítězný gól. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Byla to tentokrát pořádná lopota. Zubři bojují o účast v play off a hráli poctivý hokej, který vycházel ze zabezpečené obrany. Tu nebylo vůbec jednoduché překonat. „Už před zápasem jsme věděli, že nás čeká těžký zápas s kvalitním soupeřem, který bojuje o osmičku. K přerovskému týmu přišli noví trenéři a mužstvo teď hraje daleko agresivněji. Je to fyzicky velice dobře disponovaný celek,“ složil poklonu přerovskému týmu trenér Motoru Václav Prospal. „Nás navíc trochu trápí marodka. O to těžší to pro nás byl zápas.“



Dva body z domácího duelu tentokrát náročný kouč bral. Ještě čtyři minuty před koncem totiž domácí celek prohrával 0:1. Poté vyrovnal šikovnou tečí Heřman a v prodloužení potvrdil své nesporné hokejové dovednosti Doležal. „Vždycky chceme vyhrát a mít tři body. Ale jsem šťastný i za dva. Přerov nám nedal vůbec nic zadarmo. Využil přesilovku pět na tři, což nám se nepodařilo. Vyrovnávací gól jsme dali po teči z předbrankového prostoru. Takové góly dnes padají a nabádáme hráče, aby se právě do branky tlačili. Výborný výkon podal přerovský gólman Klimeš. Stejně jako ve všech dalších utkáních, která proti nám hrál. Nakonec jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do prodloužení a v něm dali rozdílový gól my,“ uznal Prospal.



Především v závěru se zdálo, že se na jeho svěřencích mohl podepsat mimořádně náročný zápasový program z posledních týdnů. To však Prospal rázně odmítl. „Nám vyhovuje, když můžeme hrát zápasy. Každý večer jsme ve své posteli. Není to tak, že bychom cestovali někam na čtrnáctidenní tripy. To vůbec. O tom bych vůbec nemluvil. Naopak nás mrzí, že v sobotu nehrajeme,“ připomněl víkendový volný los svého týmu.



Již tak početnou marodku jeho týmu zřejmě rozšíří nejzkušenější útočník Jiří Šimánek, který musel ve druhé třetině zápasu odstoupit. „Při přesilovce dostal nádherný strom. Soupeř si ho hezky najel. Byl to pěkný hokejový moment. Jirka se při něm bohužel zranil a má něco s rukou. Uvidíme, jak dopadnou lékařská vyšetření,“ nechtěl předbíhat.



Ta ale nedopadlo zrovna nejlépe. Zkušený forvard má bohužel zlomený palec, podrobil se operaci a čeká ho delší pauza.



Přerovský lodivod Vladimír Kočara nakonec bod pro svůj tým bral, i když jeho tým sahal po výhře. „Dostat vyrovnávací gól čtyři minuty před koncem samozřejmě zamrzí,“ přiznal. „Ale když budu objektivní, tak první třetina nám absolutně nevyšla a byli jsme rádi, že jsme nedostali žádný gól. Ve druhé třetině bylo na obou stranách hodně vyloučených. Třetí část jsme měli nejvíce pod kontrolou, ale paradoxně jsme dostali gól po teči nahozeného puku. V prodloužení byli domácí šťastnější a chtěl bych jim pogratulovat k vítězství,“ zhodnotil zápas přerovský trenér.