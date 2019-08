Na konci minulé sezony vám v Motoru vypršela smlouva, ale klub s vámi podepsal novou. Je to tak?

Ano. Byl jsem hned v první vlně podpisů někdy v únoru.

Jak se to pak seběhlo, že jste v týmu v minulém týdnu skončil, přestože jste měl platný kontrakt? Čekal jste, že se něco takového může stát?

Ze začátku jsem s něčím takovým nepočítal, protože na ledě jsem se cítil skvěle. Jak fyzicky, tak i hokejově. Byl jsem mile překvapen, jak dobře jsem byl připravený. Hodně jsem si věřil. Postupně jsem se však začal propadat sestavou a začal jsem něco tušit. Bylo nás v kádru hodně útočníků a viděl jsem, že i když jsem tady ve dvaatřiceti letech začínal šestou sezonu, tak jsem jel na zápas do Brna ve čtvrté lajně. Tam jsem vycítil, že se asi něco chystá. A druhý den jsem byl spolu s dalšími pěti kluky vyřazen z týmu.

Zlobil jste se na trenéra Prospala kvůli tomuto kroku?

Vencovi nemám nic za zlé. Nějak se rozhodnout musel. V týmu bylo hodně útočníků se smlouvami a všichni pokračovat nemohli. Ze začátku jsem to ale fakt nečekal. I sám Venca mi říkal, že jsem přišel na led fantasticky připravený. Ale že jsou momentálně v týmu lepší hráči a takhle se rozhodl. Vzal to na sebe jako chlap. Řekl mi, že je to jeho rozhodnutí.

Bylo to pro vás velké zklamání?

Bylo. Mohu říct, že jsem z toho byl hodně špatný. Přestože jsem poslední dny něco vnitřně tušil, tak mě to stejně hodně vzalo, když to pak přišlo. V ten moment jsem se nezmohl na nic. Jenom jsem seděl a koukal. Smutné bylo i loučení se spoluhráči v šatně. Přece jen to tady byl kus mého života.

Co to pro vás v praxi znamená? V Motoru máte platnou smlouvu, takže vás musí jiný klub vykoupit, nebo převzít vaši smlouvu?

Ano. Nějaké nabídky se objevily, ale bude záležet na tom, jak se domluví Motor s případným zájemcem. Jak to bude dál, to záleží na domluvě. Jsem hráčem Budějovic, které mě koupily z Plzně. V této sezoně zřejmě budu někde hostovat a nový klub by převzal moji smlouvou.

Tušíte, do jaké soutěže byste mohl odejít?

Je to otevřené. Může to být první liga, extraliga i zahraničí. Nechci předbíhat. Uvidíme. Bude záležet také na mě, jak se rozhodnu. Hodně budu koukat i na svou případnou roli v novém týmu. Ale jelikož máme ročního prcka, tak bych chtěl zůstat v Čechách.

Jak budete vzpomínat na pět let strávených v Motoru?

Chceš mě rozbrečet? (úsměv) Budějovice jsou mým druhým domovem. Poznal jsem tady skvělé lidi a spoustu kamarádů. Nádherné město a krajinu. Narodil se mi tady syn a s manželkou jsme tady žili společně tři roky. Předtím jsem tady byl dva roky sám. Troufám si říct, že jsem tady prožil zatím nejlepší roky svého života. Vzpomínky mám jenom pozitivní, i když to také vždycky nebylo jen růžové. Byla i horší období, ale převládají a vždycky budou převládat pozitivní věci. Jsou to hezké vzpomínky.