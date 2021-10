Atraktivní soutěž se rozšířila na deset účastníků, když přijala kluby Riders Univezita Pardubice a North Wings Ústí nad Labem. Premiéru si Black Dogs odbyli s týmem VUT Cavaliers Brno na domácím ledě v Hokejovém centru Pouzar.

„Jádro týmu jsme udrželi a doplnili ho o nové studenty. Zájem mezi nimi je obrovský. Vybíráme z padesáti hráčů! Někteří přišli na VŠTE jen kvůli hokeji,“ uvedl Vladimír Oulík. Jeho tým má na soupisce 22 jmen, další desítka je v záloze, aby zaplnila případné absence kvůli zranění či studiu. Konkurence je tedy velká.

Je tady univerzitní hokejová ligaZdroj: archiv Deníku

Hráči Black Dogs v předsezónním turnaji univerzit Tipsport Uni Cup skončili třetí a neobhájili tak loňské vítězství. Některé zápasy ULLH chce tým odehrát v Budvar aréně a také pod širým nebem jako Winter Classic v Hluboké nad Vltavou.

„Prestiž univerzitní hokejové ligy je vysoká a my ji chceme i těmito aktivitami jako jediní zástupci města a kraje odporovat,“ dodává Jaromír Vrbka, kvestor VŠTE, která se podílí na chodu klubu a poskytuje mu podporu. Podle Oulíka jde o naprosto zásadní věc, bez níž by nešlo školní tým držet na tak vysoké úrovni. „Sport je zde přirozenou součástí studia. Děvčata hrají basket, kluci vstoupí do nové Univerzitní fotbalové ligy, je tu Šachová akademie, tvoří se tým florbalistů. Studuje tu řada skvělých sportovců v individuálních sportech,“ dodal hokejový trenér.

Práce VŠTE byla oceněna i přidělením utkání týmu Univerzitní hokejové ligy s výběrem České unie akademického sportu, které se 4. října odehrálo v Hokejovém centru Pouzar. Na střídačce „domácích“ ULLH byl David Oulík a v mužstvech šest hráčů Black Dogs, usilujících o nominaci do českého výběru pro Zimní univerziádu. (zz)