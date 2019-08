Poctivě bojujícího a velice zarputilého soupeře nakonec Jihočeši přetlačili. „Hlavně ze začátku měl zápas vynikající tempo a hrálo se nahoru dolů. Soupeř měl rychlý přechod do našeho pásma, pokud jsme udělali nějakou chybu. Tím mě docela překvapil. Ale naše vítězství bylo zasloužené. Měli jsme spoustu střel. Hostím jsme toho moc nedovolili. Většinou měli nějakou šanci jenom po našich ztrátách v obranném pásmu. V prvních minutách jsme od sebe zbytečně odpalovali kotouče. Postupně jsme začali hrát více na puku a naše převaha se začala projevovat,“ hodnotil zápas trenér vítězného celku Václav Prospal.

Jedna věc ho trápí. V koncovce se jeho svěřenci neprosazují tak, jak by si představoval. „Měli jsme dát mnohem více gólů. Ať už v přesilovkách, nebo při hře pět na pět. V závěru jsme dostali gól na 4:2 a výsledek tak byl hodně zkreslený. Byli jsme totiž daleko lepší než soupeř,“ posteskl si nad slabší koncovkou mužstva.

Přitom přesilovky v podání jeho svěřenců nevypadají vůbec špatně, leč branku z nich dali pouze jednu, a to ještě při hře pět na tři. „Hlavně formace Honzy Kloze hrála přesilovku dobře, vyhověla si. Ale koření v podobě gólů tam prostě chybí,“ jen pokrčí rameny.

Přesilovky si zahrál i německý tým. A některá vyloučení ze strany Motoru se zdála být zbytečná. „Po našich ztrátách se soupeř nebál hrát jeden na jednoho a z toho byly naše fauly. Ale třeba Niklas Pavel hostujícího hráče normálně dohrál. Za to vyloučený být neměl,“ je trenér přesvědčen.

V kádru Jihočechů stále ještě figuruje sedmnáct útočníků, takže někteří hráči budou muset z kola ven. „Máme teď nějaká zranění a odjeli už také kluci, kteří hrají v zahraničí a trénovali s námi. Už nás není tolik do tréninku. Kádr ještě budeme muset nějakým způsobem zredukovat. To je pravda. Ale ještě bychom si na to nechali nějaký čas,“ nespěchá Václav Prospal na finální zužování kádru pro sezonu.