V úterý českobudějovičtí hokejisté udolali v televizním duelu Litvínov 4:3 a podruhé za sebou vyhráli doma za tři body. V tabulce sice stále zůstávají na posledním čtrnáctém místě, ale na třináctý Zlín ztrácejí už jen pět bod. Na dvanácté místo, které znamená postup do play off, ale stále ještě deset.

S Litvínovem odehrál českobudějovický tým velice slušný zápas. „Chtěli jsme potvrdit výhru se Zlínem a zvítězit doma dvakrát za tři body. Povedl se nám start do utkání. Hráli jsme tři přesilovky a dali jsme v nich jeden gól. S vedením se nám hrálo daleko lépe,“ pochvaloval si i trenér Václav Prospal.

Jednoduché vítězství to ale pro jeho svěřence rozhodně nebylo. „Už v závěru první třetiny se soupeř probudil a byl aktivnější, což nám dělalo problémy. Bylo štěstí, že jsme vždycky ucukli o jeden nebo dva góly. Ve třetí třetině nám vyšla challenge, která zvrátila druhý gól hostí. I když to bylo na konci z naší strany hodně kostrbaté, tak jsme zápas dovedli ke třem bodům, za což jsme moc rádi,“ neskrýval kouč spokojenost.

Motoru se konečně začíná dařit dotahovat vyrovnané zápasy do vítězného konce. „Pořád to ale není tak, jak bych si přál. Stále jsou tam chyby a tentokrát je udělali hráči, kteří je běžně nedělají. Je super, že jsme dokázali vyhrát a klukům to určitě zvedne sebevědomí, ale na druhou stranu je tam pořád hodně chyb. A detaily rozhodují zápasy. Chyby, které jsme dělali v první polovině sezony, nás hrozně srážely,“ zdůrazní Prospal.

S trenérskou výzvou uspěli Jihočeši vůbec poprvé v sezoně. „Jakmile jsem viděl soupeřova hráče v našem brankovišti, tak jsem hned byl rozhodnutý, že si challenge vezmeme. Neměli jsme co ztratit a konečně nám to vyšlo. Povedlo se toho víc. Vítězný gól jsme dali při přesilovce do prázdné branky a dal ho Renda Vydarený, který slavil svůj sedmistý zápas v extralize. Bylo to super pro tým i pro něj, protože je sice nejstarší hráč týmu, ale pokaždé chce vyhrát a ukazuje svým spoluhráčům, jak by se mělo bojovat. Ukazuje to každý zápas. Taky dělá chyby, ale je to pravý profík,“ ocenil zkušeného matadora.

Stejně jako v neděli se Zlínem se opět trefil výstavní dělovkou útočník Radek Prokeš. „Dal teď dva krásné góly a určitě mu pomáhá, že má teď úplně jiný ice time, než měl předtím. To pomůže každému hráči. Když se takhle dvakrát golfákem trefí do šibenice, tak jedině dobře pro něj i pro náš tým,“ chválí trenér Václav Prospal.