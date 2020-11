Zdálo se, že se vám po prvním extraligovém gólu v kariéře hodně ulevilo. Dostal jste se k němu ale celkem se štěstím.

Určitě se mi ulevilo. Čenda Pýcha mi nastřeloval puk někam do rohu a ani nevím, od koho se mi odrazil přímo do jízdy. Úleva to byla, protože velká část viny za poslední prohrané zápasy padá také na mě. Prohráváme pořád o jednu branku a můj gól chybí. Kdyby mi to tam spadlo dřív, tak už jsme nějakou výhru měli. Byl to gól na 1:0, měl jsem z něj radost, ale bohužel jsem ještě nevěděl, jak utkání dopadne.

Prakticky nic jste nenaznačil a rovnou jste kotouč šoupl gólmanovi Novotnému mezi betony. Nebylo to pro vás dost neobvyklé zakončení?

Když na zakončení nemám moc času, tak o něm vůbec nepřemýšlím. Tohle mě napadlo a naštěstí to vyšlo.

Krátce poté jste měl na hokejce i druhý gól. Proč to napodruhé nevyšlo?

To jsem se nedostal až před branku. Musel jsem střílet, ale určitě to také byla situace, kterou bych měl proměnit. Nepovedlo se a mrzí mě to, protože v první třetině měla jenom naše pětka snad pět gólových šancí. Z nich měly alespoň tři skončit v brance. Neskončily a pak se nám to v konečném výsledku vymstilo.

První extraligový gól jste málem dal už ve druhém kole v Mladé Boleslavi, ale po jemné teči vaší střely byla branka nakonec připsána Martinu Novákovi. Máte prý schovaný puk z tohoto duelu?

Martin mi tehdy puk přivezl, ale pak jsem o něj přišel. Nechali jsme ho, že se uvidí, jestli to ještě nezmění a gól nepřepíší. Nepřepsali a puk už nemám. A ten teď z Varů také ne.

Nevzal jste si ho?

Ne. Vůbec jsem na to nemyslel. Martin Novák za mnou zase přijel, jestli pro něj má dojet. V tu chvíli jsem mu poděkoval, že by to bylo fajn. Už k tomu ale nedošlo a neřešil jsem to. Spíše jsem řešil, aby zápas dobře dopadl. Což se bohužel nepodařilo.

Nesvazovalo vás to trochu od toho gólu, který vám nakonec nebyl přiznán?

V hlavě jsem to měl, to musím přiznat. Hlavně z toho důvodu, že jsme zápasy prohrávali. To mě bolelo nejvíc. Loni se mi na začátku sezony také nedařilo, ale tím, jak jsme pořád vyhrávali, tak se to vůbec neřešilo. Řešil jsem to jenom já sám. Teď jsem na to pořád myslel a hrozně mě to mrzelo. Přitom šancí jsem měl hodně, ale neměl jsem klid v zakončení. Snad už to teď týmu vrátím a góly budu dávat.

Je v extralize o hodně těžší střílet góly než v první lize?

Určitě. Jsou v ní lepší gólmani i obránci. V tom je asi největší rozdíl. Ale do šancí se člověk stejně dostává. Už v létě jsem si v poháru dokázal, že i když stojí v brance Machovský nebo Frodl, tak je to úplně jedno. Jenom je třeba si v zakončení více věřit.

Před sezonou se hodně mluvilo o tom, že jste nejlepší střelec Motoru. Nedávají si na vás soupeři také o to větší pozor?

To nevím. Myslím, že v extralize jsem byl pro všechny neznámý hráč. V první lize jsem sehrál strašně moc zápasů a tam už si na mě možná pozor dávali. V extralize je to dotaz spíše na soupeře, jestli se na nás takhle detailně připravují.

Už je to hodně ubíjející, když máte zápasy často dobře rozehrané, ale na první výhru stále čekáte?

Teď po dlouhé přestávce je to strašně frustrující. Přes pauzu jsme tvrdě makali, fyzicky jsme na tom dobře, ale třikrát jsme ztratili výborně rozehraný zápas. To hodně bolelo.

Jak říká i váš trenér Václav Prospal, zdá se, že se vám hraje lépe, když musíte dotahovat náskok soupeře?

Hrajeme nějakým stylem, a když se dostaneme do vedení, tak soupeři svůj hokej nějak změní. V tu chvíli bychom také asi měli zareagovat. Určitě bychom měli hrát šest minut před koncem jinak, než hrajeme celý zápas. To je naše chyba.

Od přestávky se hraje bez diváků. Zvykli jste si na to?

Musím říct, že po pauze to vůbec neřeším. Vždycky jsem byl hodně pozitivní, ale když se přestávka pořád prodlužovala, tak na mě také dopadaly negativní emoce, že se začne hrát třeba až na Vánoce. Byl jsem z toho smutný. Řada z nás to teď začala vnímat tak, že je dobře, když se vůbec začalo hrát, a neřeší, že v hledišti chybí diváci. Je to naše práce, a kdyby se nehrálo, tak bychom špatně skončili. Takhle to teď vnímáme, ale lidi na stadionech určitě chybí. O to hezčí to bude, až se zase vrátí.

V neděli hostíte Plzeň, která vede tabulku. Bude se vám hrát lépe, když celkem jasným favoritem bude soupeř?

Myslím, že je jedno, proti komu hrajeme. S Plzní jsme letos hráli třikrát. V poháru jsme jednou vyhráli a jednou prohráli, v extralize jsme tam smolně podlehli. Všechno to byly vyrovnané duely a není se čeho bát. Naopak. Může být dobré, že máme Plzeň.

Soupeř spoléhá na mimořádně produktivní dvojici Gulaš – Mertl. Zaměříte se na ně při bránění?

To musíme. Hlavně je nesmíme pouštět do přesilovek. V tom je jejich velká síla. Nesmíme se stát jako naposledy doma s Boleslaví, abychom byli osmkrát vyloučeni. To by pro nás zápas asi nedopadl dobře.