Kde byly podle vás hlavní příčiny porážky?

Těžko říct, protože náš výkon špatný nebyl. Slavia dala čtyři góly, my jenom dva. Na střely na branku se určitě nehraje…

Překvapil vás výborným výkonem gólman Slavie Michajlov?

Když na něj šlo padesát střel a dostal jen dva góly, tak určitě zachytal dobře. Ale hlavně ve druhé a třetí třetině jsme měli dostatek šancí na to, abychom nějaké branky přidali. To jsou možnosti, které proměňovat musíme. Neříkám, že bychom zápas vyhráli, ale minimálně vyrovnat jsme určitě měli.

Utkání mělo emoce i pořádnou šťávu. Máte rád podobně vyhecované zápasy?

Takové zápasy mám opravdu rád. Hraje se daleko lépe, když je to vyhecované na ledě i v hledišti. Když jsem hrával na Slavii, tak chodilo na zápasy šest set lidí. Jakmile přijede nějakých tisíc nebo patnáct set budějovických fanoušků, tak je hned atmosféra parádní. Emoce jsou pak i na ledě. Z tohoto pohledu to bylo super.

Měl jste zvýšenou motivaci také proto, že jste do Motoru přišel právě ze Slavie?

Určitě. Není to pro mě zápas jako každý jiný. Motivaci jsem měl pořádnou. Mám rád takové duely.

Prohráli jste poprvé v sezoně dvakrát za sebou. Mohla na vás přijít slabší chvilka, nebo je to spíše jen shoda okolností?

Minulý zápas s Chomutovem z naší strany dobrý nebyl. Teď na Slavii to bylo o něco lepší. Dvakrát za sebou jsme ještě letos neprohráli, takže se dá říct, že je to slabší chvilka. Na druhou stranu výkon špatný nebyl a věřím, že příště to se Vsetínem doma už zase zlomíme na naši stranu.

Tři týdny jste nehrál zápas. Už jste zdravotně zcela v pořádku?

Neříkám, že jsem na tom úplně ideálně. Ale myslím, že jsem dneska týmu pomohl, bohužel to však nestačilo. Na druhou stranu jsem rád, že už jsem alespoň s takovým výkonem mohl znovu naskočit do hry.

Cítil jste ale přece jen nerozehranost?

Pauza znát byla. Potřebuji do sebe zase dostat herní rytmus. Nebylo to špatné, ale věřím, že moje hra půjde ještě nahoru.

Po porážce na Slavii hrajete hned v pondělí se Vsetínem. Je dobře, že jdete do dalšího utkání prakticky bez přestávky?

Mám to takhle nejradši. Prakticky celý leden budeme hrát tři zápasy v týdnu. To je super a maximálně mi to vyhovuje. Mám raději, když se hraje, než jenom tréninky. Už se na to těším.