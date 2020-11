„V návaznosti na obřad se s tatínkem mohou rozloučit i přátelé u rodinného hrobu na místním hřbitově,“ vzkazuje syn Luděk. V roce 2014 Václav Procházka obdržel pamětní medaili města. Ta je udělována významným osobnostem, které se příkladně zasloužily o rozvoj Milevska.

Václav Procházka pocházel z Polné i Jihlavy, narodil se v roce 1929. „Část svého dětství prožil v Bernarticích,“ sdělil redakci Luděk Procházka. Po skončení vojenské služby nastoupil do ZVVZ Milevsko, kde pracoval 35 let. Dlouhé roky úzce spolupracoval s Jihočeskou pravdou, která byla předchůdkyní Deníku. Pravidelně se hlásil ze zimního stadionu. Referoval o úspěších i neúspěších milevského hokeje, který velmi tradičně reprezentoval jihočeský sport v různých ligových soutěžích.

Do redakce telefonoval výsledky, pečlivě zaznamenané měl vždy nejen střelce, ale i podíl hráčů na brankách. „S hokejovým klubem spolupracoval čtyřicet let.“ Fanoušci milevského sportu dobře znají Procházkův hlas. Na zimním stadionu totiž působil jako hlasatel. „U mikrofonu začínal v roce 1965 ještě na přírodním stadionu Na Tržišti,“ připojuje syn Luděk další zajímavou souvislost. Jeho nezaměnitelný slovní a hlasový projev provázel milevské hokejisty také v sezoně 1971/72, kdy tým válčil v táborském azylu v I. národní lize.

Václav Procházka vyprávěl nad ledem do mikrofonu až do roku 2005. A vyrážel i na fotbal, kde 33 let zpříjemňoval svým hlasem zápasy milevského týmu. Velmi svědomitě nám telefonoval podrobnosti z hokejových zápasů také do sportovní redakce. Vždy večer okolo deváté hodiny se v telefonu ozval jeho naprosto charakteristický hlas: „Tady Procházka. Milevsko. Hokej.“ Bohužel, ve středu ani v neděli už nezavolá. Večery už nikdy nebudou takové, jako v redakci jihočeského Deníku bývaly.