K nejpopulárnějším vynálezům druhé poloviny minulého století patří bezesporu walkman a videokazeta. Přitom popularita domácí videokazety VHS na počátku vůbec nebyla jistá. Proti ní se postavil po všech stranách lepší formát, který se jmenoval BETA a nabízel mnohem kvalitnější obraz. A víte, díky čemu nakonec zvítězila právě „véháeska“? Může za to pornografie.

Američtí producenti ve stejné době, kdy se soupeřilo o hlavní formát pro domácí zábavu, hledali co nejlevnější způsob, jak dostat pornografii do domovů. Do té doby ji totiž vysílala kina, proti tomu se však vzedmula velká vlna nevole. A právě díky videokazetám se porno dostalo k nejširšímu počtu diváků. A protože si pořídili videopřehrávače VHS, musel se i Hollywood podřídit a BETA zůstala jen malému okruhu fajnšmekrů. Podobný případ se odehrál o tři dekády později, kdy spolu soupeřily formáty Blu-ray a HD DVD. Pornoproducenti se rozhodli pro Blu-ray. A kdo si dnes pamatuje HD DVD?