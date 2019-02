Jižní Čechy - Nejprve se chci svěřit s vlastní čerstvou zkušeností. Minulou neděli jsem se necítila dobře, a tak jsem si řekla, že nejlepší bude se vypotit a pohybem zahnat všechny potíže. Vlezla jsem na šlapadlo a ujela deset kilometrů s vypětím všech sil.

Pochopitelně jsem narazila. Jak jsem tělu dala do těla, vypovědělo službu zcela. Dostavily se do pár hodin vysoké horečky, ukrutná bolest v krku, celková slabost. V žilách mi zřejmě již kolovala infekce, kterou jsem zvýšenou aktivitou ještě víc posílila a rozproudila. V ordinaci jsem se pak dozvěděla, že mám anginu a že to je na penicilin, a to nejméně na deset dní.Nyní jsem již v pořádku, alespoň věřím, jen si nejsem jistá, kdy opět nasadit pravidelnou dávku pohybu. A proto jsem se obrátila na naši týmovou lékařkuMUDr. Alenu Váchovou, aby mi poradila. Možná i vám její rady, jak začít s pohybem po nemoci, přijdou v podzimním čase vhod.

Pokud se objeví zvýšená teplota, nedoporučuje lékařka tělesnou námahu vůbec. Fyzická námaha by v takovém případě mohla vést k vyčerpání sil potřebných pro boj s chorobou a tělo by pak nemuselo zvládnout dostatečně vzdorovat náporu virů a bakterií. „Hrozí i poškození srdce, zvláště při angíně a chřipce. Při cvičení spojeném se zvýšenou teplotou také dochází ke zvýšení ztrát tekutin a výsledná dehydratace ohrožuje funkci ledvin a celkově ztěžuje boj s onemocněním," upozorňuje Alena Váchová.

Po nemoci začněte cvičit, když se cítíte dobře, neberete již antibiotika a nemáte zvýšenou teplotu a máte znovu chuť si zacvičit. Jak říká lékařka Váchová, je ale třeba postupovat s tělesnou zátěží pozvolna a opatrně. Zpočátku je vhodná pouze taková námaha, která vás neunaví nebo unaví jen trochu. Lze zkusit třeba krátkou pomalou procházku či protahovací cviky, při kterých se nezadýcháte. Tělo je po nemoci zesláblé a je potřeba ponechat mu čas k regeneraci sil. Postupně zvyšujte dále pozvolna tělesnou námahu. „Cvičíte-li pravidelně, pak při prvním cvičení omezte zátěž minimálně na polovinu oproti zátěži, jakou jste zvládali před onemocněním. Samozřejmostí by mělo být rozcvičení před námahou. Pokud se během cvičení necítíte dobře, přerušte ho," radí lékařka Váchová.

K něčemu ale polehávání v posteli bylo dobré. Když mi otrnulo, začala jsem přemýšlet o nových receptech a o tom, jak si stravu zpestřit a jak nabrat ztracené zdraví. Vhod mi v televizi přišli Kluci v akci, kteří připravovaliplacičky z lněného semínka. A protože jsem recept kluků vyzkoušela a ochutnala, mohu doporučit. Lněné semínko, které se dá koupit opravdu za pár korun, je zdrojem nenasycených mastných kyselin omega-3. Nemusíte investovat do drahých léků nebo extra másel. Ale má to háček: musíte semínko rozkousat. A právě ve formě chipsů (určitě jsou k televizi zdravější než smažené brambůrky) je to jednoduché, protože ty chroupete jedna báseň. Jen musíte dát pozor, abyste při sušení v troubě nepřešvihli teplotu 40°C. Recept najdete v infoboxu.

A protože je sezona dýní, požádala jsem svoji dceru, která umí fantastickou polévku, aby mi také poslala recept. Vždyť dýně je nosič zdraví, obsahuje důležité minerální látky, jako železo, hořčík, draslík, sodík a dále alfa a beta karoten, tedy je antioxidant posilující obranyschopnost organismu.

Takže tady je recept nahokaido polévku: Na přepuštěném másle orestujte půl větší mrkve a jedno malé hokaido, schovejme si semínka a trochu dýně na strouhání na ozdobu. Po chvíli přidejte červenou čočku a podlijte horkou vodou. Krátce povaříme, čočka je měkká za chvíli. Okořeníme solí, pepřem, mletým kmínem, sušeným zázvorem a vložíme oloupaný a naplocho nožem rozmáčknutý česnek. Ten vyndáme a poté směs rozmixujeme, případně dochutíme. Na teflonové pánvi orestujeme na plátky strouhanou dýni a semínka, vše lehce pokapeme olivovým olejem, dokřupava opečeme. Ozdobíme tím polévku, přidáme petrželku.

Často nakupuji v prodejnách zdravé výživy, ale obyčejně skončí suroviny v šupleti s tím, že nevím, jak na ně. A tak pro ty, kteří mají podobně jako já někde lámanou pohanku, ještě jeden recept od mé dcery. Pohanku lámanku 1 díl přelijeme 2 díly vroucí vody a necháme ještě chvíli povařit. Odstavíme po asi 5 minutách a ještě necháme odpočívat pod pokličkou. Tuto směs můžeme použít jako vložku do polévky, případně ochutit jako hrachovou kaši a použít jako přílohu, ale my si udělámekarbanátky a salát z kysaného zelí, abychom dali tělu co nejvíce vitamínů, ale i rutinu, který právě pohanka obsahuje.

Na slunečnicovém oleji orestujeme cibulku, přidáme strouhanou mrkev, dýni hokaido a na konec přidáme na kostičky nakrájeno uzené tofu. Směs vmícháme do vychladlé pohankové kaše, přidáme sůl, koření podle chuti, jaké používáte do karbanátků, přidáme hrst strouhanky, aby se daly tvořit karbanátky. Nebojte se, že budou trochu lepit, usmažíte je a jakmile trochu vychladnou, drží perfektně tvar. K tomu je ideální salát z kysaného zelí, cibule a zálivky, kterou uděláte z citronu a cukru. Zamíchejte a nechte chvíli odležet. Kdo má rád, může přidat kopr nebo sušená rajčata.

Máte-li doma schovaný recept na posílení zdraví v této podzimní době, napište mi, ráda ho zveřejním.

