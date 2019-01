České Budějovice - Po několika dílech, v nichž jsme se více věnovali změně jídelníčku a objevování nových stravovacích možností a netradičním surovinám, se dnes vrátíme k pohybu

Při cvičení na BOSU komplexně posilujete všechny tělesné partie a navíc zredukujete přebytečný tuk. Něco o tom ví i fitness poradkyně Monika Švárová (v popředí) a Andrea Kopačková. | Foto: Michal Cirmaciu ml.

Již v předchozích dílech nám odborníci radili, že pohyb by se měl čas od času měnit, aby naše tělo vnímalo změnu jako příjemné zpestření a opět s novou intenzitou pomáhalo při úpravě postavy.Když jsem hledala, co vyzkouším sama na sobě, a zadala do vyhledávače na webu heslo netradiční cvičení, vyskočilo na mě BOSU. Omlouvám se předem těm, kteří již o této pomůcce na cvičení nejenže vědí, ale už si ji i oblíbili. Pro mě to byla skutečně velká neznámá.

Našla jsem si, kde bych mohla cvičení na BOSU vyzkoušet, a zašla tento týden do City fitness clubu nedaleko českobudějovického výstaviště. Přivítaly mě dvě lektorky, Monika Švárová a Andrea Kopačková, a hned jsme se daly ve třech do rozhovoru nad něčím, co vypadá jako uříznutý míč nebo část bubliny.

Dopředu jsem nastudovala, co vlastně BOSU je a čím tělu prospívá. Na trhu je již přes deset let a původně vzniklo spíše jako rehabilitační pomůcka. Název pochází z angličtiny, v překladu both sides up obě strany nahoru. Můžete cvičit svou rovnováhu, stabilitu, ale můžete zvolit dynamičtější způsob tréninku na způsob step aerobiku, případně posilovat především vnitřní svaly. Každopádně při cvičení komplexně posilujete všechny tělesné partie a navíc zredukujete při cvičení přebytečný tuk. A kdo má potíže se zády, pravidelným cvičením bolesti šíje i zad odstraní nebo jim může účinně předcházet.

Opatrně si stoupám na bublinu a hned pochopím, že to legrace nebude. Stojím na hýbající se modré podložce a třesou se mi kolena, jak se snažím na ní udržet. „Tak je to u každého začátečníka," říká Monika a dodává, že po třech, čtyřech hodinách už žádné potíže mít nebudu. Stání na bublině je nejzákladnější cvik, ale i při něm již hned pochopíte, jak držení balance je komplexní a dynamický záběr. Vaše především vnitřní svaly reagují, aniž byste si to příliš uvědomovali. Stát na jedné noze, tak to už je vyšší dívčí. Je mi jasné, že mé tělo, zvyklé většinu dne sedět, se diví, co se to s ním děje.

Trénink rovnováhy je, jak mi potvrzují obě dívky, důležitý také pro to, abychom se vyhnuli vyvrknutí nebo i zlomení kotníku. Známe to dobře. Jdete po nerovném povrchu a při špatném došlápnutí vám hrozí, že to nevybalancujete. Když ale své tělo trénováním na podobné situace připravíte, pracuje opět ve váš prospěch, a následky takového škobrtnutí jsou minimální. Možná i proto cvičit na BOSU chodí ženy v pokročilejším věku. Zlepšená rovnováha vám dodá větší sebedůvěru, která nakonec ovlivňuje vše, co děláme.

Andrea s Monikou doporučují všem, kteří chtějí vyzkoušet cvičení na bublině, aby si nejprve domluvili diagnostiku svého těla. A na základě této diagnostiky, kolik máte v sobě svalů, tuku, vody a tak dále, vám poradce ve zdejším klubu navrhne nejvhodnější cvičení. Někdo má až nadmíru přetrénované tělo, jiný potřebuje snížit vrstvu tuku, někdo třeba jen rehabilitovat po úrazu či posilovat.

Znovu zkouším udržet se na téhle čertovsky zajímavé věcičce, ale po minutě opět cítím, že potřebuji pevnou půdu pod nohama. „Padají všichni," říká mi Jolana Kučerová, která již přes tři roky pravidelně na BOSU trénuje. „Hlavní je nevzdat se. Vyzkoušejte, vydržte a ono to přijde. To mi věřte," pokračuje čtyřicátnice z Českých Budějovic. Tvrdí, že pohyb je dobrý na psychiku a přináší jí po práci potřebný odpočinek. Navíc ráda jezdí na bruslích a již dnes ví, že díky BOSU má na nich větší stabilitu. „A zapínáte svalstvo, o kterém jste ani nevěděla, že ho máte," dodává.

Tak až se na bublině udržíte, můžete střídat různé typy pohybu. Je to prý také velmi vhodná pomůcka k pohybové improvizaci, dá se na ní zkrátka skákat, cvičit, posilovat. Zkouším tedy v tuto chvíli pro mě něco lehčího. A sice sedám si na samý okraj bubliny, jen tak, abych cítila v zádech oporu poddajného kraje, a posiluji břišní svaly. Paráda. Přesně zapojuji do cviku ta místa, která potřebuji.

A pokud se držíte ve správné tepové frekvenci, máte vyhráno. Docílíte viditelných výsledků, podle intenzity cvičení můžete totiž spálit za hodinu na BOSU i přes tisíc kilojoulů. A jestli nemáte ještě tu správnou váhu, nemusíte mít strach, nosnost této pomůcky není omezená.

Chcete-li cvičit doma, dá se bublina koupit. V nabídce na internetu jsem ji našla už od třech tisíc korun. Tam jsem se také dočetla, že při koupi je třeba dávat pozor i na její rozměry. Podle některých zdrojů je ideální průměr kruhu nad 60 centimetrů a výška nafouknuté bubliny 22 centimetrů. Čím je nafouklejší, tím obtížněji se na ní cvičí, cviky jsou náročnější.

Ale než byste si ji koupili, doporučuji i po zkušenostech s koupí holí, abyste navštívili studio a pár hodin cvičili pod dohledem zkušených lektorů. Vybírejte také ta fitness studia, kde je dostatečný prostor a čas k individuálnímu přístupu a kde nejsou skupiny cvičenců příliš velké. Jinak by vás cvičení společně s těmi, kteří již hopsají na bublině několik let, mohlo zbytečně odradit. A jak to vypadá, byla by škoda si s BOSU aspoň trochu nepotykat.