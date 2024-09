Dalibor Urban jako majitel cestovky Happy Bus je viněn z usmrcení z nedbalosti ve dvou případech, k nimž došlo v letech 2019 a 2020. Jan Linhart je podle soudu vinen usmrcením z nedbalosti v případě z roku 2019, kdy měl v pozici průvodce, ač k tomu neměl potřebná oprávnění, vést při horské túře pod hlavičkou Happy Bus skupinu, a to i za nepříznivého počasí. To podle soudu přispělo k tragické události. V roce 2019 i v roce 2020 došlo k pádu dívek (25 a 24 let) ze skály s tragickými následky. Obě podlehly zraněním.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Závěrečný den přelíčení před Okresním soudem České Budějovice ve věci úmrtí dvou Češek v rakouských horách se konal v jednací síni číslo 1.

Oba odsouzení dostali nepodmíněné tresty. Dalibor Urban již v průběhu hlavního líčení prohlásil svoji vinu a zároveň se dohodl o uhrazení náhrady pozůstalým, což soud zohlednil. Jan Linhart i před rozsudkem zopakoval, že se necítí vinen a že výpravu jen doprovázel, nikoliv v pozici horského vůdce. Soud však poukázal na to, že se výpravy neúčastnil jako obyčejný turista, ale v pozici zaměstnance Dalibora Urbana, kterého při akci v očích mnohých účastníků zastupoval. A nemůže se tak podle soudu zprostit svého dílu odpovědnosti na tragédii. V závěrečných řečech před vynesením rozsudku oba obžalovaní litovali událostí, které se staly. Vyjádřili také názor, že kdyby se mohli zpětně rozhodnout, na zmíněné výpravy by se vůbec nevydali. Dalibor Urban uvedl, že by ani s organizováním horských túr nezačal.

Dalibor Urban byl odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky, ale výkon byl podmínečně odložen na dobu 60 měsíců. Zároveň mu byl uložen trest zákazu činnosti v délce 10 let, což je maximální hranice. Jan Linhart byl odsouzen k odnětí svobody v délce 20 měsíců a podmínečnému odkladu na 36 měsíců a zákazu činnosti na pět let. S případnou náhradou škody byli pozůstalí v případě Jana Linharta odkázáni na občanskoprávní řízení.

Rozsudek není pravomocný. Osm dnů je lhůta na odvolání. Odsouzení si vzali lhůtu na rozmyšlenou.

Na výpravách selhávala organizace

Při soudním líčení se mnozí svědci i soudní znalec vyjádřili kriticky k organizaci a zajištění výprav. Například podle mezinárodních standardů mají být při podobných túrách, kde se šplhá i s pomocí jištění na tak zvaných ferratách, průvodci v takovém počtu, aby připadlo šest účastníků na jednoho průvodce. Ten má mít osvědčení horského vůdce. Ale na zmíněných akcích Happy Busu bylo 22 a 15 účastníků. A v podstatě jen s jedním člověkem z cestovky. Další otázkou byl problém chybějících osvědčení pro podobnou činnost. Dalibor Urban u soudu řekl, že chtěl hlavně dopřát účastníkům hezký výlet za přijatelnou cenu. Částky, které na zmíněných akcích vybral, činily od necelých 700 do 1200 korun za dopravu a zapůjčení ferratového setu. Ujistil ale, že se k tomuto podnikání s ohledem na tragické události již nechce vrátit.

Při závěrečném líčení zopakoval doznání viny, omluvil se pozůstalým a bylo také uvedeno, že aby mohl uhradit pozůstalým odškodné, prodal byt a nechal se zaměstnat v Německu, aby zvýšil své příjmy. Přítomní pozůstalí ale před soudním senátem upozornili na to, že komunikace s oběma obviněnými byla jiná, než by čekali v případě tak tragických událostí a zlepšila se z jejich pohledu v případě Dalibora Urbana v průběhu pozdější doby. Došlo i k domluvě o uhrazení odškodného. Obhájce Jana Linharta uvedl před vynesením rozsudku, že se jeho klient cítí nevinen, tragický pád, že považuje za nešťastnou náhodu a že případné odškodné by měl uhradit majitel cestovky.

Soud ale argumentaci Jana Linharta označil zčásti za výmluvy, kdy se na jedné straně vydával za pouhého účastníka výpravy a na druhé straně, pokud se týkalo odpovědnosti za tragický pád účastnice, odkazoval na to, že byl v pozici zaměstnance a odpovědnost včetně úhrady odškodnění nese zaměstnavatel, tedy majitel cestovky. Přitom mnozí svědci jasně uvedli, že v jejich očích byl zástupcem cestovky při akci a například jim pomáhal jim s navlékáním ferratových setů.

O tom, jaké poměry vládly při jedné z tragických výprav ale svědčí to, že hrozila bouřka a přesto se účastníci vydali do hor. Při výstupu měl na dotaz na počasí odpovědět Jan Linhart, že se to snad výpravě vyhne… Při výstupu pak byla mlha a zčásti pršelo. Výprava se rozdělila na několik skupin a informace o předpokládaném vývoji počasí dostával Jan Linhart od Dalibora Urbana na dálku, sám na místě třeba přes mobil širší situaci v regionu nesledoval.

Jak ale upozornila právní zástupkyně jedné z pozůstalých rodin, túry byly komerční akcí, a avizováno bylo odpovídající odborné zajištění. „Nebyl to výlet s kamarádkami,“ zdůraznila v závěrečný den líčení s tím, že někteří účastníci uvedli, že do hor jeli právě jen za podmínky slíbeného odborného vedení akce. Zdůraznila také, že pro poškozené bylo důležité, bez ohledu na výši trestu, veřejné projednávání.

Otec jedné z dívek po rozsudku uvedl, že hlavní pro něj je skutečnost, že už cestovka nebude dál podnikat. Zaznělo také, že se snad i odpovědné orgány budou více věnovat dozoru nad tímto druhem podnikání.