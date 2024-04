Neobvyklé bydliště si vybral devětatřicetiletý muž z Českokrumlovska. Obývá kontejner na textil na českobudějovickém Vrchlického nábřeží. A nechce se mu stěhovat.

Je někdo doma? Muž si zvolil poněkud netradiční příbytek, ale v kontejneru byl evidentně spokojený. | Foto: Městská policie České Budějovice

Na muže uvnitř kontejneru upozornil ve středu 3. dubna 2024 náhodný svědek strážníky městské policie. Vcelku pochopitelně po překvapivém objevu pojal obavy o člověka uvnitř. „V půl druhé odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o muži, který již delší dobu setrvává v kontejneru na textil na Vrchlickém nábřeží. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že uvnitř nádoby se skutečně nachází muž, který na jejich výzvu po několika minutách kontejner opustil," líčí mluvčí městské policie Věra Školková.

Muž uvízl v kontejneru a nemohl ven

Strážníci zjistili, že jde o „stálého nájemníka". Pobyt devětatřicetiletého muže z Českokrumlovska ve stejném kontejneru hlídka městské policie řešila již před několika týdny. „Strážníci dotyčného z místa vyprovodili a nabídli mu pobyt v azylovém domě. Na to však muž odvětil, že pobývat v kontejneru je bezpečnější než nabízená možnost. Vysvětlovat své pohnutky však bude ještě příslušnému správnímu orgánu. Za přestupek proti majetku mu totiž hrozí pokuta," doplňuje.

Pepřák spustil epileptický záchvat

V nečekané drama vygradovala čtvrteční noční potyčka dvou mužů v ulici Karolíny Světlé. Strážníky volala ostraha Budvaru k muži, který se usadil před bránou podniku. Odchod mu znemožňoval pepřový sprej v očích, kterým ho po předchozí rozepři zasáhl jeho známý. Strážníci proto na pomoc zavolali záchranku. Jenže pak se začala situace komplikovat.

Spor dvou mužů musela řešit městská policie i záchranka.Zdroj: Městská policie České Budějovice

Muž začal vykazovat známky epileptického záchvatu. Strážníci mu okamžitě poskytli první pomoc a kontrolovali jeho životní funkce až do příjezdu zdravotníků. Ti muže převezli do českobudějovické nemocnice. Po stopách majitele pepřového spreje se mezitím vydaly další hlídky městské policie. Jedna z hlídek ho dostihla nedaleko," říká k nečekanému dramatu Věra Školková.

Jak pak vyšlo najevo, třiapadesátiletý muž se chytil se svým o čtyři roky mladším známým, který mu měl ukrást jízdní kolo. Navíc ho měl plné zuby, a tak se rozhodl situaci rázně řešit. „Použil donucovací prostředek, pepřový sprej, aby ho vyprovodil. Nebylo divu, že v celém případu hrál svou úlohu alkohol. Strážníci celý případ předali do rukou přivolané hlídky Policie ČR," dodává k případu.

Noční procházka v trenýrkách

Jen ve spodním prádle zmizel uprostřed noci z bytu na Pražském předměstí dvaaosmdesátiletý senior. Notně tím vyděsil manželku, která v pátek ve tři hodiny ráno požádala o pomoc při pátrání strážníky.

Záhada zapomenuté brašny na Pražské. Vydala dost zajímavý obsah

Pro ty to byla naštěstí hračka. „O ztraceném seniorovi okamžitě dostaly informace všechny hlídky městské policie a rozběhlo se pátrání v okolí jeho bydliště. Strážníkům se během několika minut podařilo pohřešovaného muže nalézt několik ulic od domova. Senior opírající se o francouzskou hůl, oblečený pouze v tričku a trenýrkách, nevěděl, jak se na místě ocitnul. Jelikož nebyl nijak zraněný, strážníci muže převezli do místa jeho bydliště, kde ho předali do rukou jeho manželky," uzavírá Věra Školková případ s dobrým koncem.