Bezmála o sedm milionů okradl za pouhé dva roky jihočeské uzenářství a řeznictví zaměstnanec, který prodával masné výrobky ve stánku v nákupním centru v Praze. Za část zboží si nechával od zákazníků platit na své soukromé účty.

Platební terminál | Foto: Profimedia

Vynalézavý podvodník si podle policejního mluvčího Jiřího Matznera k pokladně připojil vlastní platební mobilní terminály. „Ty byly navázány na bankovní účty, ke kterým měl on jediný dispoziční práva. Zákazník si tak odebral masové pochoutky, pípnul kartou, vyjelo potvrzení transakce, prostě normálka," líčí Jiří Matzner na první pohled bezproblémové nákupy.

Protože povedený řezník uměl vydělat i svému zaměstnavateli, vše mu dlouho bez povšimnutí procházelo. „Podle svědků byl velmi výřečný, takzvaně do kšeftu. Prodával tak šikovně, že si od března 2022 do letošního května přihrál do vlastní kapsy bezmála sedm milionů korun," bilancuje Jiří Matzner zlodějovu kariéru.

Budějovičtí kadeřníci jeli v drogách, při zátahu kriminalisté našli kokain

„Zvláště vypátrat, kam nakonec doputovaly chybějící peníze, dalo vyšetřovatelům trochu zabrat. Kriminalisté z jihočeského policejního ředitelství z odboru hospodářské kriminality nakonec zjistili, že tento šikovný řezník zaměstnaný ve stánku jako prodavač – pomocná síla se vlastní zlodějskou pílí zařadil mezi milionáře," dodává mluvčí k případu.

Nebyl to navíc první podvod, který má sedmačtyřicetiletý muž z Tachova na svědomí. „Jak kriminalisté zjistili, obviněný muž je značně nepoučitelný, za podvody již byl totiž odsouzen. Nyní vyšetřovatel „řezníka“ obvinil z podvodu ve čtvrtém odstavci. V případě odsouzení by muži hrozil trest odnětí svobody od dvou do osmi let," připomíná Jiří Matzner.