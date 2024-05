Neměl papíry a dokonce ani nikdy neudělal autoškolu. Přesto třiašedesátiletý muž bez rozpaků řídil auto. Odhalil ho až přestupek, kterého si v neděli 19. května 2024 náhodou všimla hlídka českobudějovické městské policie.

Třiašedesátiletý muž neměl nikdy za volantem co dělat, vůbec neměl řidičský průkaz. Hlídce městské policie neujel. | Foto: Městská policie České Budějovice

Strážníci si pochybného jednání řidiče všimli v okamžiku, kdy v Kněžských Dvorech v ulici Tyršův sad ignoroval značku přikázaný směr jízdy. „Jakmile však muž za volantem fiatu spatřil přijíždějící služební vozidlo městské policie, rychle se otočil a v místě kyvadlového provozu řízeného světelnou signalizací ujížděl na červený signál stůj," líčí kritický okamžik mluvčí městské policie Věra Školková.

„To však nebylo nic proti tomu, co následovalo po jeho dostižení a zastavení," dodává. „Strážníci se totiž od třiašedesátiletého muže dozvěděli, že za celý život nevlastnil žádné řidičské oprávnění. Jeho přiznání strážníci ověřili v registru řidičů. Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté."

Muž může počítat i s trestem ve správním řízení. Podle zákona mu za takový přestupek hrozí pokuta od 25 000 do 75 000 korun. „V případě, že by si chtěl do budoucna řidičské oprávnění doplnit, bude si muset počkat po dobu 18 měsíců až 3 roky," upozorňuje Věra Školková na dobu, po kterou hříšník nebude smět za volant..