Po desítkách let se našla dřevěná socha apoštola z kaple v Římově.

Odcizená socha svatého Bartoloměje z římovských pašijí byla nalezena v nabídce internetového obchodu se starožitnostmi. | Foto: Policie ČR

Loni na podzim se na internetových stránkách obchodu se starožitnostmi nabízela za 29 tisíc korun k prodeji dřevěná socha apoštola sv. Bartoloměje. Mluvčí policie Iva Kormošová uvedla, že socha byla v prosinci 1994 odcizena z kaple Poslední večeře Páně v Římově. „Jedná se o kulturní památku vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souboru movitého vybavení pašijových kaplí,“ dodala mluvčí policie. Socha pochází z druhé poloviny 17. století a má hodnotu několika desítek tisíc korun.

Na internetové aukci byl loni na podzim nabízen i obraz Jinoličky od Františka Kavána. Tento obraz byl s dalšími třinácti odcizen v dubnu 2002 z Vlastivědného muzea v Železnici. V té době byla škoda na obrazech vyčíslena na více než 500 tisíc korun. Jeden obraz se záhy našel, ale po ostatních se stále pátrá. Pachatele krádeže se do současné doby nepodařilo dopadnout. Obraz Jinoličky byl dán do aukce za vyvolávací cenu 7000 korun a vydražil se za více než 50 tisíc korun.

Nalezený obraz Jinoničky od Františka Kavána.Zdroj: Policie ČR

Socha i obraz už jsou zpět u svých majitelů.

Policisté u obou případů zahájili trestní řízení pro přečin legalizace výnosů z trestné činnosti, za což by pachateli hrozil až čtyřletý pobyt za mřížemi, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. „Jelikož se u ukradené sochy apoštola do současné doby nezjistilo, že by se někdo dopustil trestného činu, byl případ odložen,“ uvedla mluvčí Kormošová s tím, že u obrazu prověřování stále pokračuje.