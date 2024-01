Několika dělníkům měl odebrat i osobní doklady. Ti pak prý pracovali 12 až 16 hodin šest dní v týdnu v lese a za odvedenou práci údajně dostávali neadekvátní odměnu, asi jen 1500 korun týdně (50 eur) na základní životní potřeby. Během čtyř let si měl na zakázkách fakturovaných společnostmi Jihozápadní dřevařská v Sušici a 1. písecká lesní a dřevařská vydělat téměř 10 milionů. „Dělníci nedostávali slíbenou odměnu, a když se ozvali, křičel na ně, vyhrožoval a tvrdil, že peníze nemá,“ doplnila Přibylová.

Znásilnění prostitutky

Johny se měl dle žalobkyně dopustit i znásilnění, konkrétně na devatenáctileté prostitutce 17. ledna 2020 ve velenickém baru Kasanova. „Donutil ji k souloži, když spala v posteli na boku, přisedl si k ní, vyhrnul ji noční košili a začal ji osahávat na přirození. To ji probudilo, držel jí ústa, zvedl nohu a zasunul do pochvy svůj penis,“ četla dále státní zástupkyně. Nechráněný styk trvající asi tři minuty završila ejakulace. „Ona se nebránila, protože se bála. Nakonec jí nařídil, aby to nikomu neříkala,“ uvedla státní zástupkyně.

Kuplíři z Velenic si odsedí tresty ve věznici s ostrahou. Pak je čeká vyhoštění

Dalším skutkem, ze kterého je Rumun žijící v Čechách 17 let obžalován, je nedovolené ozbrojování. V místě jeho bydliště policisté našli opakovací loveckou kulovnici Mauser a 14 ostrých nábojů, přitom Johny není držitelem zbrojního průkazu ani licence.

Manželský pár je pak společně formou spoluúčasti obžalován z kuplířství, ke kterému mělo docházet v baru Kasanova, dříve Mexiko či Renata, s přestávkami v období od ledna 2018 do června 2021. Vystřídat se tam mělo více než deset žen poskytujících erotické služby za úplatu a tři různé barmanky. „Sjednávali si pro tyto účely dívky z Rumunska, zajišťovali jejich dovoz tak, aby získali stálý příjem. Ona se starala o provoz, vedla evidenci počtu zákazníků, dívek i příjmů. Dívky odevzdávaly výdělky z třetiny až poloviny na bar, zbytek mezi ně dělila,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že manželé tak tyto ženy zneužívali a vykořisťovali za účelem získat pro sebe značný prospěch. Za tyto skutky jim hrozí trest odnětí svobody od pěti do 12 let.

Vinu popírají, mají prý důkazy

Oba obžalovaní před soudem prohlašovali, že s obviněními nesouhlasí, a vyprávěli svou verzi příběhu. Mihai Ioan T. tvrdil, že dělníkům přijíždějícím na vlastní náklady zajišťoval luxusní ubytování. „Máme na to důkazy, platil jsem za to velké částky. Byli informováni, každý si mohl najít své ubytování, pokud jim to nevyhovovalo. Ta budova byla nová, všechno zničili, protože chlastali. Platil jsem jim za práci proti podpisu, vše je v sešitě,“ podotýkal. Dělníci bydleli prý nejen v Halámkách v dřevěné chalupě, ale i ve zrekonstruovaném bytě a garsonce, povětšinou ale v apartmánech v Rajském dvoře v Sušici, kde bylo nejvíce práce v lese.

Těžebním pracovníkům platil prý paušálně za kubík dřeva. „Nic jsem jim nesliboval, dostávali od kubíku 165 korun. Jsou tam lidé, kteří si vydělali i tři tisíce denně, nemohl jsem všechny pořád hlídat. Někdo pracoval, někdo ne. Když se těžilo například v Hradci, tak někde v autě spali. Hajný mi volal, že vůbec nepřišli, a přitom dostali benzin do pil, který někde vylili na pařez,“ uváděl.

Prostitutky tvrdí, že řemeslo dělaly dobrovolně. Přišly si denně i na 300 euro

Během výpovědi se dokonce rozbrečel. „Na rovinu mám plné zuby Rumunů, jsou kvůli nim jen problémy, chlastali, prali se po barech, dělali dluhy a exekuce,“ říkal. Prý je jen pracovitý a univerzální člověk, který svým „zaměstnancům“ zajišťoval třeba i autoškolu. „Nejsem žádný mafián, já umím jen pracovat, podívejte se na moje ruce,“ rozpínal dlaně. „Až budou mluvit svědci, pravda se ukáže,“ prohlašoval. Investoval údajně několik milionů do těžebních a vyvážecích strojů i nakladačů a traktorů, na něco si musel i půjčit.

Bar byl největší chybou

Jeho největší chybou prý bylo otevření baru, který provozoval někdo jiný. Dívky tu platily za pokoj 20 euro v týdnu, 30 o víkendu, navštívil ho jen asi desetkrát během tří let. „Vedli jsme jen ubytování a nakupovali zásoby alkoholu, o chod se starala vždy nějaká barmanka,“ vysvětloval.

Měli nutit dívky k prostituci ve Velenicích. Bývalé prostitutky u soudu mlžily

Myslel si, že night klub neboli nevěstinec je ve Velenicích běžným podnikem, to samé tvrdila i Aurelie. Kontroly cizinecké policie nikdy nic nezákonného neshledaly. „Jezdili jsme tam na pivo s klukama, po covidu už bar nefungoval. Ve Velenicích je asi deset bordelů, tak jsem myslel, že je to normální. Barmanky si dívky sháněly samy. Každá holka měla pasáka, co se o ní staral, mně bylo jedno, co tam dělají,“ konstatoval. V obžalobě však stojí, že si měl s manželkou přijít v baru na téměř dva miliony korun (72 700 eur). „S částkami nesouhlasím, holky jezdily mimo bar, obíraly Rakušáky, kteří se do nich zamilovaly. To je jejich problém!“

Znásilnění si vymyslela

Slečna si prý znásilnění vymyslela, jen aby se pomstila, protože ji načapal s drogami a vynadal jí za to. „V té době jsem cestoval, byl jsem ve Francii a pak v Německu, Itálii nakupovat stroje, mám na to kupní smlouvu, byl tam se mnou kamarád,“ dodával muž.

Navíc do baru nemířil nikdy sám, vždy s ním byla žena. „Nevěřím tomu, na to ho moc dobře znám, jinak bych si ho nevzala. Byla to veselá, usměvavá holka, i když se živila prostitucí. Kdyby byla znásilněná, tak to na ní nechá nějaké psychické následky, kterých bych si všimla,“ naznačovala sedmačtyřicetiletá Aurelie V.

Cizinci měli ve Velenicích nutit dívky k prostituci. Soudí je za obchod s lidmi

Ta vypovídala podobně jako její muž, připravila si i nějaké poznámky, protože byla nervózní. K dřevařské výrobě se vyjadřovat vůbec nechtěla. Zopakovala, že s manželem chtěli vydělávat jen na ubytování a prodeji nápojů v baru. „O chod baru se staraly různé Rumunky, jezdila jsem tam dvakrát v týdnu doplnit zásoby. My jsme s prostitucí neměli nic společného. Byly tam maximálně dvě dívky, nechodili tam lidi, dívky tam byly třeba jen dva dny. Dost se to točilo. Děvčata odjížděla do Rakouska a Rumunska a zase přijížděla,“ popisovala. „Bar se často otevíral a zavíral kvůli pandemickým opatřením. A dokonce ho jednou i vykradli,“ zmínila Aurelie V.

Odpoledne soud pokračoval výslechy svědků. Další hlavní líčení v případu se koná v pátek dopoledne.