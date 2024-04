Krajský soud v Českých Budějovicích ve středu 10. dubna uzavřel případ zneužití teprve dvanáctileté dívky starobním důchodcem. Dvaasedmdesátiletý muž by si měl podle soudního senátu odpykat čtyři roky ve vězení s ostrahou a zaplatit oběti kompenzaci duševních útrap ve výši 100 tisíc s úroky z prodlení.

Dvaasedmdesátiletý recidivista se zpovídá před Krajským soudem v Českých Budějovicích ze znásilnění nezletilé dívky. Kvůli choulostivosti případu je video rozostřeno. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Rozsudek není pravomocný, obhajoba si ponechala osmidenní lhůtu na odvolání, státní zástupkyně se na místě odvolala. Soud skutek překvalifikoval z původního znásilnění (§185 odst. 5c trestního zákona), kdy obžalovanému hrozilo 5 až 12 let, na zneužití dítěte do 15 let věku jiným způsobem (§187 odst.1 trestního zákona), kde je trestní sazba od jednoho roku do 8 let.

Senát v čele se soudcem Jaromírem Hájkem tak rozhodl po pečlivém prozkoumání veškerých důkazů a prozkoumání svědeckých výpovědí. „Je nezvratné, že se skutek stal. Závěr jsme postavili nejen na svědectví poškozené, ale i elektronické komunikaci se svědkem a usvědčujících důkazech z místa. Odehrálo se to tak, jak je konkretizováno,“ konstatoval s tím, že obhajoba postavená na tvrzení o mstě byla jednoznačně vyvrácena.

Místo nevinné zábavy večírky a drogy

Nižší trest tak soud volil, protože se nepodařilo prokázat donucení k samotnému styku a zneužití bezbrannosti. Skutek, který je tak pohlavním zneužitím provedeným způsobem srovnatelným se souloží, se stal loni v létě během víkendu na jednom z jihočeských statků. Dívka se tam měla scházet s kamarády za účelem nevinné zábavy, místo toho tam děti ve věku do 12 do 21 let holdovaly alkoholu, trávě, kratomu a dalším látkám. Nepravomocně odsouzený muž tam pracoval jako pomocná síla starající se o dobytek a zároveň tam i bydlel. „Dívka ho neměla ráda, protože děvčatům sahal na prsa a pod vlivem alkoholu míval nemístné poznámky. Po požití sedmi odměrek fenibutu se jí udělalo špatně, bolely ji kosti, musela si lehnout,“ upřesňoval soudce s tím, že není důvod jí nevěřit, jak na ni množství látky působilo.

Fenibut je psychofarmakum, doplněk stravy, který má ve větších dávkách tlumivé a euforické účinky, ve vyšších dávkách pak může způsobit zpomalené dýchání a poruchy vědomí. Přípravek vytváří závislost podobně jako různé druhy drog.

Svléknout ji měl na posteli ale mladík, ke kterému chovala jisté sympatie. Senior si potom přilehl, za účelem svého uspokojení ji osahával na prsou a hýždích, zasouval prsty do vagíny a pokusil se dvakrát proniknout i penisem, což se mu nepodařilo. Byla omámená, jak sama při výslechu tvrdila, zcela "vypnutá". I když vnímala, co se děje, nemohla se hýbat ani mluvit a projevit tak jakýkoliv nesouhlas.

Není pedofil, jen se zaměřil na mladší

Šlo tak o úmyslný trestný čin. „V případě obžalovaného jsme navíc nenašli žádné přitěžující ani polehčující okolnosti,“ podotkl soudce Hájek s tím, že za důležité považuje zohlednění nízkého věku oběti. Ačkoliv sexuoložka u cizince, který dlouhodobě žil v Čechách, neshledala žádnou poruchu osobnosti, ani sexuální deviaci, mohly za zájem pachatele o mladší dívky pravděpodobně jeho povahové rysy. „V té době neměl žádnou partnerku, podle soudního znalce psychologa Václava Šnorka šlo o substituční způsob uspokojení. Sexuální zájem o nezletilé dívky je tak možný i bez potvrzených abnormalit jeho osobnosti,“ míní.

Dívčina výpověď zcela zapadla, neměla důvod lhát. „Její popis událostí je kompaktní, prostý zásadních nesrovnalostí. Žádný motiv ublížit nevidíme. Věrohodnost výpovědi nesnižují ani závěry psycholožky, která uvedla, že má poruchu přizpůsobení, sociální problémy a sklony ke lhaní,“ popsal Hájek.

Krajský soud v Českých Budějovicích od února řeší případ znásilnění na jednom z jihočeských statků, kde trávila čas mládež od 12 do 21 let.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Ačkoliv jde o citově deprimovanou osobu často zkreslující fakta za účelem začlenit se do kolektivu, její tvrzení podpořily i rozbory moči, kdy pravdivě uvedla, že ten večer nepila alkohol. Pouze vykouřila polovinu marihuanové cigarety a užila přípravek fenibut. „V jejím analyzovaném biologickém materiálu byly zjištěny skutečně jen stopy kanabinoidu THC a látky fenibut,“ konstatoval.

Hoch, který měl oběť vysvlékat, netečně zneužití přihlížet, a dokonce se smát seniorovu počínání, nyní může počítat také s vyšetřováním, protože nezamezil trestnému činu. Navíc podal lživou výpověď, že se na tom vůbec neúčastnil, což podle soudu vyvrátily další důkazy, mimo jiné korespondence a svědecké výpovědi o pozvání do tzv. trojky. I odsouzenému muži hrozí další trestní stíhání, protože během líčení vyšlo najevo, že měl mít pohlavní styk i s další nezletilou. Čin malou vesničku podle popisu svědků rozdělil na dva tábory, jeden věřil dívce, druhý pak pachateli.