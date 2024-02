Jako trasu nevhodnou pro začátečníky hodnotil s odstupem času v úterý 20. února před českobudějovickým soudem výstup v rakouských Alpách jeden z účastníků akce, při níž zahynula žena. Zřítila se při výpravě na zajištěnou cestu, takzvanou ferratu Drachenwan v roce 2020.

Ferrata Drachenwand v pohoří Salzkammergut-Berge. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Soud projednává případ, kdy státní zástupkyně obžalovala dva muže, kteří podle jihočeské policie usmrtili z nedbalosti dvě ženy. Obě zahynuly v minulých letech v rakouských Alpách při horských výstupech, které muži podle kriminalistů nelegálně vedli.

Při zdolávání ferraty jde o výstup v náročném skalním terénu, kde však pohyb usnadňuje ocelové lano zakotvené v několikametrových intervalech pevně ve skále, na trase bývají i stupy a další pomůcky. Lezcům to pomáhá překonat obtížná místa, ale hlavně slouží k jištění. Podle obtížnosti se trasy označují písmeny, kdy A je nejlehčí a F extrémně obtížná.

"V roce 2020 to pro mě byla první ferrata a nedokázal jsem obtížnost posoudit. Ale nyní s odstupem času si troufám říct, že to nebylo pro začátečníky," uvedl v úterý před soudem Martin Kňáva. Přestože i pro něj to byla premiéra na ferratě řekl, že on na sobě náročnost tolik nepocítil. "Mám relativně slušnou kondici," uvedl aktivní triatlonista. Podle něj ale část účastníků měla se zdoláním trasy velké problémy. Dodal, že od té doby absolvoval několik ferrat, proto už dokáže obtížnost odhadnout.

Prakticky po celou dobu výstupu doprovázel pětadvacetiletou ženu, která se při sestupu zřítila z výšky kolem 50 metrů a zemřela. "Odpočinek na vrcholu před sestupem měl být rozhodně delší," řekl Kňáva.

Dodal, že žena byla evidentně vyčerpaná, o chvíli později se zřítila. Tragédie se stala v srpnu 2020. Výpravu, která měla 15 členů, vedl obžalovaný Dalibor Urban. V minulosti byl držitelem licence národního horského průvodce. Pro organizaci podobné akce v zahraničí však byla kvalifikace nedostatečná. Navíc podle obžaloby byl počet lidí ve výpravě nadlimitní.

Už v červenci 2019 Urban pořádal výpravu dvou desítek lidí do Rakouska na ferratu Wildfrauensteig. Nakonec se akce kvůli úrazu neúčastnil a místo sebe poslal jako vůdce skupiny kamaráda Jana Linharta, který neměl žádnou licenci. Při výstupu čtyřiadvacetiletá účastnice výpravy uklouzla a zřítila se ze skály z výšky 150 metrů a zemřela. Linhart je druhým obžalovaným, hrozí jim až šestileté vězení. Obžalovaní tvrdí, že obě úmrtí byly nešťastná náhoda. Soud bude pokračovat v březnu výslechem dalších svědků.