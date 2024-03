Krádež dvou silničních motorek z garáže na okraji města vyšetřují budějovičtí kriminalisté.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Policisté v sobotu 24. února přijali oznámení o vloupání do garáže a odcizení dvou jednostopých strojů značky Honda. Po prvotním ohledání místa činu a šetření, následně ve spolupráci s kriminalisty, během několika dnů zjistili dva podezřelé muže ve věku 34 a 29 let, kteří zřejmě násilím vnikli do zajištěného objektu a odvezli motorky o několik stovek metrů na jiné místo, kde je ukryli.

Mluvčí policistů Milan Bajcura uvedl, že kriminalisté oba muže zadrželi a převezli do cely, kde si převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinů krádež a poškození cizí věci. „Oba výtečníci již mají bohatou trestní minulost. Policisté podali státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby,“ dodal Bajcura.