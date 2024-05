Policejní zásah sledovali na vlastní oči obyvatelé bytového domu nedaleko budějovické sportovní haly. Minulý týden sem vtrhla kriminálka a zásahová jednotka. A měla pádný důvod, šla po distributorech kokainu. Kriminalisté zadrželi v rámci zátahu v jeden okamžik na třech místech Českobudějovicka tři muže.

Při domovních prohlídkách našli kriminalisté statisíce korun a skrýše s kokainem. | Foto: Policie ČR

Jak v pondělí 20. května 2024 potvrdila policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová, policie si na základě písemného souhlasu státního zástupce odvedla tři muže. Dva z nich jsou známí českobudějovičtí podnikatelé. Podle spekulací, které se v Budějovicích šíří, jde o kadeřníky, což ale policie nepotvrdila. „Zadržení mužů souviselo s návykovými látkami, konkrétně s kokainem, který dle zjištěných informací distribuovali různým osobám na Českobudějovicku a měli ho sem přivážet z Prahy," zmínila.

„Ve dvou případech byl proveden násilný vstup do bytu. Následovaly domovní prohlídky, při kterých asistovali policejní psi vycvičení na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Při domovních prohlídkách zajistili kriminalisté kromě jiného finanční prostředky v řádech statisíců korun a také bílou krystalickou látku, poschovávanou v bytech na různých místech," popsala zásahy, které se odehrály v pondělí 13. května.

Nyní již je jisté, co policisté ve skrýších objevili. „Dle vyjádření specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz jihočeského policejního ředitelství se jedná o kokain. Kriminalisté jej předali k vyhodnocení na Kriminalistický ústav Praha, který provede další zkoumání týkající se především kvality této zajištěné návykové látky," upřesňuje Štěpánka Schwarzová.

Nepříjemné chvíle na policii nezažil ale jen trojlístek zadržených. „Kriminalisté hned první den vyslechli minimálně dvacet osob z řad odběratelů kokainu, přičemž se nejednalo o běžné odběratele omamných a psychotropních látek. Kokain je nazýván drogou bohatých. Distribuovali ho mezi osoby z vyšších společenských vrstev," přidává mluvčí další podrobnosti.

„Kriminalisté později obvinili dva ze zadržených mužů (34 a 36 let) z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Co se týče třetího muže, nadále jej prověřujeme a dosud nebyl obviněn. Nicméně kriminalisté v této věci nadále intenzivně pracují, pokračují další výslechy a znalecká zkoumání. Vyšetřování probíhá na svobodě," doplňuje. Policejní akci předcházela několikaměsíční intenzivní práce českobudějovických kriminalistů.