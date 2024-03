Jihočeští kriminalisté obvinili insolvenčního správce z Českých Budějovic ze zpronevěry za 67 000 000 korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Velmi závažný zločin zpronevěry spáchal podle závěrů jihočeských kriminalistů insolvenční správce z Českých Budějovic. Ač je to skoro neuvěřitelné, zřejmě od roku 2009 do roku 2022 podvedl v bezmála devadesáti případech věřitele očekávající alespoň nějaké uspokojení svých pohledávek, a to o skoro 67 000 000 korun.

V rozporu se svými povinnostmi insolvenčního správce převedl zajištěné finanční prostředky ve svůj prospěch na své účty. Vyřizoval případy v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner uvedl, že správce pak také zpronevěřené finanční prostředky vyzvedával a zřejmě používal pro svoji potřebu. „Přestože jeho hlavním úkolem bylo finanční prostředky pro věřitele zachraňovat a shromažďovat,“ dodal mluvčí s tím, že správce tak konal s úmyslem získat majetkový prospěch.

Ze závažného zločinu zpronevěry byl muž obviněn v těchto dnech, vyšetřování je vedeno na svobodě. V případě, že by se soud ztotožnil s názorem vyšetřovatelů, hrozí obviněnému muži pět až deset let vězení.