Jihočeské divadlo podle slov ředitele Lukáše Průdka oslovilo kvůli novému vi-zuálu Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Představa divadla byla čerpat z minulosti před sto lety. „Neexistovaly na plakátech fotografie, figurální motivy nebo portréty účinkujících,“ vysvětluje zadání ředitel a pokračuje: „Z toho jsme chtěli vycházet, ale ne se vracet zpátky.“ Úkolu se chopila katedra ilustrace a grafiky. Tvůrčí tým nabídl poté jedenáct návrhů. „Vybrali takovýto odvážný abstraktní vizuál, který nás zaujal,“ představuje Lukáš Průdek.

Autoři vítězného návrhu jsou Daryan Hardi (ilustrace) a David Šrot (grafika).

„Daryana jsem předtím téměř neznal, ale jeho ilustrace mě dost oslovily a od nich se vlastně odvíjela naše práce na vizuální identitě,“ vysvětluje David Šrot, který měl prý hrubou představu o písmu, které chtěl použít v kombinaci s ilustracemi, a jak s ním pracovat. „Pak už nám jen zbývalo vymyslet koncept – tedy jaké ilustrace přiřadíme k jednotlivým souborům divadla. Zbytek vzešel z našich schůzek, kdy Daryan vytvořil ilustraci a já jsem na ni reagoval písmem a často i naopak,“ popisuje proces grafik. Obtížné se jim to prý nezdálo. „Vlastně nám to šlo dost dobře hlavně proto, že nás to bavilo a vznikala nám pod rukama věc, která se nám líbila,“ myslí si David Šrot. S kolegou úspěch návrhů nečekali, ale o to nadšenější byli, když zjistili, že vyhráli. „Mylně jsme se domnívali, že se takto velké divadlo vydá komerčnější cestou. Opak však svědčí o otevřenosti a charakteru lidí z Jihočeského divadla,“ uzavírá grafik a raduje se, že mohl s kolegou na plakátech pracovat.