Třeboň - V Třeboni v pondělí večer vyvrcholil mezinárodní festival animovaných filmů. Akreditovalo se zhruba 3000 diváků.

Idioti a andělé, černá komedie Billa Plymptona zachycující rozervaného muže bojujícího o svou duši i o femme fatale, získala v pondělí hlavní cenu Grand prix na třeboňském AniFestu. Mezinárodní festival animovaných filmů, který od čtvrtka pokračuje v severočeských Teplicích, přivítal od pátku do pondělí zhruba tři tisíce akreditovaných diváků.

V díle Američana Plymptona lze najít inspirace filmem noir, westerny Sergia Leoneho i knihami Charlese Bukowského, o čemž svědčí například naturalistické scény či spousta vypitého alkoholu. Režisér zároveň zvolil i originální kamerové úhly, jako třeba ze dna sklenice.

Horor i road movie

„Film vás udrží v sedadlech po celou dobu překvapené. Někdy až nevybíravě nakládá s vašimi emocemi, ukazuje nelichotivou stranu naší duše a v tom je skutečně jedinečný,“ zdůvodnil rozhodnutí poroty prezident festivalu Ital Giannalberto Bendazzi.

Zvláštní cenu získal anglický snímek Tady tudy – netradiční road movie dvou zaměstnanců pohřebního ústavu. Mezi českými filmy zvítězil lehce hororový příběh Usnula jsem od Kristiny Dufkové. Malá holčička v něm musí ráno na pohřeb tetičky, rodičům se na hřbitově ztratí a prožije nebezpečné dobrodružství s kostlivci. Tuzemskou tvorbu jinak ovšem porotci hodnotili kriticky.

„Většina jich byla studentských a oproti časům, kdy jsem studoval já, jejich výtvarná úroveň strašně klesla,“ podotkl Penčo Kunčev s tím, že mladí autoři obecně neumějí vyprávět příběhy.

V dalším z oceněných děl, australské Řetězové pile, najde divák návod na použití motorové pily, píseň Franka Sinatry, koridu i romantiku. Globální oteplování zpracovává německý spot Brzo ve vašich městech, kde ulicemi velkoměsta plavou velryby.

Podle porotkyně Ludmily Zemanové přinesl festival několik výtečných filmů, které naznačily, kudy se má animovaná tvorba ubírat: silné příběhy s využitím počítačů. Její kolega Nielson Shin z Jižní Koreje pouze upozornil, že u některých snímků bylo těžké pochopit pointu.

AniFest se poprvé v historii letos uskuteční ve dvou městech. Ve čtvrtek začne jeho druhá půle v Teplicích. Vedení festivalu přiznává, že se to odrazilo v návštěvnosti.

„Poslední dva roky byly třeboňské sály přeplněné, takže v tomto směru se to vlastně 'zlepšilo'. Na druhé straně bychom si na některých projekcích přáli víc lidí. Také jsme zaznamenali značný odliv dětského publika, protože veliký tahák, Školičky animace, budou jen v Teplicích,“ uvedla za AniFest Magdalena Šebestová.

Rozdělení přijímají někteří diváci s rozpaky. „Myslím si, že Třeboň je dobré místo pro festival,“ řekla sedmnáctiletá Michaela Apfelthalerová. Podobný názor má i šestašedesátiletý Richard Fiala, který jezdí na AniFest od jeho prvního ročníku. „Jestli to má být první krok k tomu, aby z Třeboně zmizel…,“ přemýšlel muž, jehož obrazově okouzlily vtipné filmy Nicka Parkera.



Vítězné filmy

Grand prix AniFest

Idioti a andělé (USA)

Celovečerní film

Idioti a andělé

Český animovaný film

Usnula jsem

V délce do 5 minut

Brzo ve vašich městech (Něm.)

V délce do 15 minut

Deset (Francie/VB)

V délce do 60 minut

Řetězová pila (Austrálie)

Zvláštní cena

Tady tudy (VB)

Čestná uznání poroty

Zahrada uzavřená (ČR)

Marie Procházková

AniFest v číslech

Filmů 665

Akreditovaných diváků 3000

Diváků na zahájení 1000

Denně diváků v bio Světozor 200

Rozdáno porcí guláše 700

Sudů piva 8

