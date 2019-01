Jižní Čechy - Krajští radní volí nového ředitele Alšovy jihočeské galerie. Deník oslovil 11 osobností z jihočeské výtvarné scény, koho by si přáli oni.

Krajští radní volí nového ředitele Alšovy jihočeské galerie. Deník oslovil 11 osobností jihočeské výtvarné scény, koho by si za ředitele přáli oni. Na snímku před galerií sochař Milan Doubrava. | Foto: Archiv

Za deset dní, 10. dubna, rozhodnou krajští radní o tom, kdo se stane novým ředitelem Alšovy jihočeské galerie. Komise jim z 11 zájemců doporučila dva, tají ale koho. V kuolárech se skloňují jména památkáře Romana Lavičky, Jana Novotného z Národního technického muzea a Aleše Seiferta, ředitele Oblastní galerie Vysočina. Deník oslovil stejný počet jihočeských výtvarných umělců, jako bylo zájemců o funkci šéfa AJG, a položil jim dvě otázky.



1. V čem vidíte největší slabinu a rezervu AJG?

2. Jaká kritéria by měl ideálně splňovat nový šéf AJG?

Teodor Buzu, malíř

1. Jsem v Čechách přes 25 let. Alšova jihočeská galerie je krajská, ale účast jihočeských výtvarníků na výstavách je minimální. Mám zkušenosti z jiných krajských galerií a ty dávají přednost místním umělcům. Stále zde vidíme výstavy umělců z AVU, ale skoro žádného Jihočecha. Alšovka kopala proti nám všem a hlavně proti sobě. Čiší z ní syndrom komplexů. Instituce s takovou tradicí nám prakticky dělá ostudu, léta jí chyběla profesionalita.

2. Měl by to být především člověk, který tomu rozumí. V Čechách dávají na ministerstvo kultury a řadu jiných míst lidi, co nejsou z oboru. Aby byl ekonom, to nestačí, musí být profesionál a rozumět výtvarnému umění. Měl by mít velký vztah k výtvarníkům, udělat pro ně třeba fórum. Naši Asociaci jihočeských výtvarníků galerie vůbec nebere vážně, což je ostuda a nakonec prohrávají všichni, nejenom my. Pak se člověk nediví, že návštěvnost této galerie je minimální.



Milan Doubrava, sochař

1. To je velmi těžké říct, ale dramaturgie je podle mě prapodivná. Ale ne, že bych myslel, že tam musí být to, co se teď vystavuje všude a pořád se točí dokola nějakých 30 lidí.

2. Měl by být jako první ředitel Bohumil Houdek: mít rád umění, umělce a dát svobodu kunsthistorikům. Vybrat si schopné odborníky a ty poslat do terénu. To mi Houdek říkal, to se mi moc líbilo a zatím se mi nezdá, že existuje něco lepšího.

Ladislav Hodný, malíř a knihař

1. Co by měla Alšovka dělat? Hlavně by se mohla starat také o ty regionální výtvarníky, o takové patlaly, jako jsem já nebo Vít Vavřinec Pavlík.

2. Znal jsem dobře toho inženýra Bednáře, připadalo mi, že je to chlap na svém místě. Vedl to dobře, dokonce udělal plenér na Hluboké. Ale lidé, kteří se tam teď hlásí, to vůbec nevím.

Zdeněk Chmelař, sochař

1. + 2. Zatím nemá žádné vedení a možná je tam až moc velká vůle z kraje ji názorově řídit. Myslím si, že dobrým ředitelem by byl Petr Berkovský (od dubna 2010 dočasně pověřen řízením AJG – pozn.red.): je to nestraník, což je důležité, vyrostl ve výtvarném oboru, za toho tři čtvrtě roku se toho chopil naprosto naplno a je to jeho srdeční záležitost. Galerie má šanci s takovým mladým člověkem, Petr Berkovský ji dokáže v horizontu deseti let posunout jinam. Pokud dostane šanci.

Václav Johanus, grafik a ilustrátor

1. Když se podívám zpátky, úplně nejlepší byla Alšovka v 60. letech za vedení Bohumila Houdka. Ač to byl úředník, tak uměl naslouchat, to byla zásadní figura včetně toho, že byly dobré nákupy do sbírek. Alšovka z nich těží dodneška – pořídila surrealisty i ty, kteří se v dalších letech vůbec v nákupech objevit nemohli. Dovedl se obklopit dobrými lidmi, byla tady Linhartová, spolupracovala řada kunsthistoriků z Prahy. Jednu slabinu vidím v tom, koho z autorů si AJG vybírá do Wortnerova domu, to by mohlo být lepší, nicméně pár výstav na Hluboké se povedlo, viz Balcar, slušný byl Troup. Ale velkou slabinou jsou tiskoviny, úroveň katalogů i plakátků je opravdu špatná. A třeba katalog Balcara vůbec nebyl ve Wortnerově domě.

2. Měl by to být poučený člověk, nejlépe kunsthistorik, který má i manažerské ambice, to by byl ideální sen.

Petr Palma, grafik

1. Nemám nejmenší přehled, netuším, kdo by byl vhodný kandidát, a už jsem nebyl v Alšovce tak strašně dlouhou dobu, že ani nevím, co se tam děje. Když mě tam zvala Veronika Homolková (propuštěná mluvčí – pozn.red.), tak jsem chodil poctivě, ale teď už mě nikdo nezve.

2. Měl by mít manažerské schoposti a taky by měl být trochu kunsthistorik, i když těžko říct: kdyby se našel odborník a vzal by si k sobě lidi, kteří by dovedli tu manažerskou práci udělat za něho, proč ne. Příští ředitel by měl být hlavně velmi odolný vůči různým politickým tlakům a měl by disponovat týmem odborníků, kteří by ho doplnili tam, kde by se mu nedostávalo potřebných znalostí. Typ na konkrétní osobu ale nemám.

Miroslav Páral, keramik a sochař

1. Alšovku jsem sledoval na začátku po revoluci, kdy jsem měl jasný názor na to, jak by měla vypadat. A od té doby ji vůbec nesleduji. Tenkrát jsem pevně věřil, že taková galerie se nejprve podívá na svůj velký sbírkový fond, ten zhodnotí a nějak s ním naloží. Využije svého vlastního kreditu: měla vždy velmi slušný kredit celorepublikově. Také jsem pevně věřil, že taková organizace bude vedle toho, že bude sbírat kvalitní díla, pochopitelně dělat i kvalitní výstavy a zvát kvalitní autory. Zároveň jsem si naivně myslel, že bude moci využít kreditu a dělat aukce, prodávat i určité exponáty, které nakoupila zbytečně, a nakupovat kvalitnější…Pak jsem ale zjistil, že si nesměla vydělávat…

2. To je docela dost těžká otázka. Když je to kunsthistorik a opravdu odborník, pak má jasný názor a ví, jak bude svou galerii prezentovat, protože se autorsky seberealizuje. Takový člověk pak pracuje pro takovou galerii 24 hodin denně, je to jeho osobní věc. Takový člověk dospěl k nějakému poznání a s ním pracuje. Druhá věc, když je to kvalitní úředník a obklopí se odborníky. Nemám nic proti tomu, když v čele takové galerie stojí odborník, ale těch s názorem, který je opřený o poznání, je strašně málo. To je vůbec problém škol: ty sice plodí kunsthistoriky jednoho za druhým, ale ti se něco naučili a jdou podle trendů, které jsou jim nadiktovány.

Jaroslav Platil, malíř

1. Nemám o Alšově jihočeské galerii dost velké povědomí na to, abych mohl relevantně odpovědět. Nikdy jsem se o ni moc nezajímal. Ale asi jí podle mě schází reklama. A Wortnerův dům by měl být živější a akčnější.

2. Teď je oblíbený model manažera obklopeného odborníky. Ale myslím si, že ředitel by měl být odborník a jiskřivá osobnost. Ideálně by to měl být filozof.

Marie Michaela Šechtlová, malířka a grafička

1. Je to galerie v krásném prostředí se zajímavými výstavami, ale mám pocit a dojem, že mají dost problémy s depozitáři, což u této galerie hraje velkou roli.

2. Ideálně by to rozhodně měl být člověk, který umění miluje, rozumí mu a navíc má skvělé manažerské schopnosti.

Renata Klogner Štolbová, malířka

1. V Alšově jihočeské galerii chodím nejradši na gotiku. Ale neleží mi na srdci, je to na mě moc velký moloch, takže si netroufám odpovědět.

2. O tom jsem přemýšlela a děsila bych se toho, kdyby to byl ekonom. Je to spíš má laická úvaha, není podložená hlubší znalostí situace, ale představuji si, že by to měl být člověk s hlubokými znalostmi z oboru. Je samozřejmě nutné mít tam dobrého manažera, ale to by mohl dělat někdo jiný, ne přímo ředitel. V řídící funkci si představuji, že to bude skutečně odborník, který bude rozumět tomu, oč tam kráčí, někdo s kvalifikací v dějinách umění.

David Veis, fotograf

1. Moc ji hodnotit nechci, nejsem žádný kurátor. Ale myslím si, že dnešní doba je hodně založená na prezentaci směrem ven, spousta galerií na to vynakládá dost úsilí. Odborný pohled říká, že důležité je dělat kumšt, ale myslím si, že prezentace směrem ven je, bohužel, důležitá, a myslím si, že by to měli dělat mladí lidé.

2. Neměl by to být úředník dosazený politiky. Měl by to být člověk, který do toho půjde s nadšením a naplno, který se pohybuje na výtvarné scéně. Bylo by dobré přitáhnout někoho, kdo by přinesl svěží vítr.

VÁCLAV KOBLENC