ČESKÉ BUDĚJOVICE - Letošní laureátkou jihočeské literární ceny Číše Petra Voka, kterou již podruhé uděluje Jihočeský klub Obce spisovatelů a nad níž trvalou záštitu převzal krajský hejtman Jan Zahradník, se stala spisovatelka Milena Brůhová z Písku.

Jihočeskou literární cenu Číše Petra Voka předal Mileně Brůhové náměstek hejtmana Vl. Pavelka. | Foto: Hynek Klimek

Jen několik dní před převzetím ceny v obřadní síni českobudějovické radnice oslavila šestasedmdesáté narozeniny. Je členkou nejen Obce spisovatelů a jihočeského klubu, ale také AIEP, což je asociace autorů detektivek.



A tím se dostáváme k tomu, že doménou oceněné Mileny Brůhové jsou právě detektivní romány, novely a povídky. Na svém kontě má 15 detektivek, 3 sborníky detektivních povídek, 8 psychologicky laděných próz, 2 divadelní hry s detektivní zápletkou a podle jejích námětů byly natočeny 4 televizní inscenace. Kromě toho jsme se s jejími povídkami mohli setkávat v magazínech jako Krimi jedním dechem, Přadlenky zločinu, Nejlepší detektivní povídky roku a další. Objevily se však i v zahraničních sbornících a dvě novely byly přeloženy i do němčiny a maďarštiny. Ke konkrétním údajům o své tvorbě říká: „Navzdory tomu, že manžel je statistik, přesnou evidenci o napsaných povídkách nemám. Jak se říká – kovářova kobyla a ševcova žena chodí bosé…“



Milena Brůhová žije a tvoří v Písku a podle jejích slov ji rodina v časově náročném koníčku bez výhrad podporovala. Má úspěšného syna, hodnou snachu a dvě bezvadné činorodé vnučky. Narodila se v Miroticích a původně se chtěla stát knihovnicí, ale chod okolností ji přivedl k povolání farmaceutické laborantky. A třebaže k „apatykařině“, jak sama prohlašuje, neměla zrovna kladný vztah, vydržela u ní přes třicet let až do svého odchodu do důchodu.

Hned první knižní počin z pera Mileny Brůhové na počátku 70.let byla detektivka: „Právě zaměstnání z přinucení mě přivedlo na nápad psát. To, proč prvním knižním počinem byla zrovna detektivka, když jsem tento žánr předtím vůbec nečetla, ale zdůvodnit nedovedu. Možná mě k těm knižním vraždám přivedla ona nechuť k míchání mastiček…“



A tak vznikly tituly Aby svědek nepromluvil, Stopa locacorten, Svatební šaty na prodej, Vždycky blondýna, Ideální dvojice, Stopa Radbuza 101, Přísně tajné, Poslední noc, Jsem vrah, Potmě a potichu a další, po listopadu 1989 pak například Muž v růžové vaně, Smrt striptérky, Paní Spravedlnost a řada povídek. Nesmíme však zapomínat ani na psychologická knižní témata, v nichž písecká spisovatelka znovu a znovu prokazovala svou znalost lidských povah, vztahů a myšlenkových pochodů. Za všechny jmenujme alespoň novely Mlha či Parcela, na kterou volně navazují tituly Muškáty potřebují slunce a Neříkej sbohem. Vzpomínka na válečná léta pak nese název Nálet, opět z lékárenského prostředí je Zkouška kvality a vysloveně pro mládež byla určena knížka Lásky na první pohled. Mnohé z titulů vzniklých v totalitní době vyšly v českobudějovickém nakladatelství Růže, které později dostalo název Jihočeské nakladatelství. Kniha s názvem „Tak ona spí s vrahem“ získala v roce 1997 Cenu Jiřího Marka, která se tehdy udělovala vůbec poprvé.

Ačkoliv se písecké detektivkářce už v minulosti říkalo jihočeská Agatha Christie, k autorským oblíbencům Mileny Brůhové tato anglická legenda nepatřila. „Nikdy jsem totiž nedokázala k těm jejím postavám citově přilnout. Ale miluji zejména povídky Karla Čapka, mám ráda tajemnou Daphne du Maurier, i když také ne všechny její věci, styl Dicka Francise… Vždycky tvrdím, že detektivka je hra – pro autora i pro čtenáře, kterého je třeba nenásilně přivést ke spolupráci, vtáhnout do děje. Podstatné je vyhrotit situaci do určitého bodu a pak přenechat prostor čtenáři. A není vždycky právě jednoduché najít přesně onu hranu, kdy vpustit na scénu čtenáře. A také věřím na kouzlo první věty pro dobrý start knížky.“



Čtenářskou přízeň a oblibu si získaly už první knihy Mileny Brůhové, zejména proto, že děj svých příběhů zasazovala do důvěrně známých míst a prostředí, že její osoby nebyly pouze černé anebo bílé, ale byly docela obyčejně lidské se všemi přednostmi a chybami jako v běžném životě. „Kritiky na své knihy jsem si pročítala v klidu a bez emocí. Vždycky jsem totiž při psaní myslela spíš na čtenáře než na kritiky,“ říká M.Brůhová, a jak vidno, čtenáři jí to vždy plnou měrou opláceli.



Zpráva o ocenění celoživotního díla píseckou spisovatelku příjemně překvapila a ceny Číše Petra Voka si opravdu považuje. A čím hodlá své příznivce překvapit příště: „Momentálně nemám nic rozepsáno, Múza jaksi pokulhává, ale mám v plánu a nosím to v hlavě – pokračování své poslední knihy Paní Spravedlnost.“ Takže se máme na co těšit.¨