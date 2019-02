Sladkých lákadel tu na návštěvníky čekalo nepřeberné množství – dortíky, palačinky, ovoce máčené v čokoládě, kebab nebo třeba čokoládový hamburger.



SKOŘICE I CHILLI

Ten neunikl pozornosti Jaroslava Kamlacha a Nikoly Kamenské z Českobudějovicka. „Náplň je vynikající, čerstvé ovoce s mascarponem, ale na té housce by to chtělo ještě trochu zapracovat,“ podělil se Jaroslav Kamlach o dojmy z vyzkoušeného. To ale nebyl jediný hamburger. On i Nikola totiž ochutnali hned hamburgery dva. „Ten druhý byl z vaflové housky, naplněný tmavou čokoládou s pomerančem a skořicí, to byla dobrota,“ rozplývala se Nikola Kamenská.



Ale tím jejich čokoládová tour nekončila. Oba se totiž shodli, když už hřešit, tak pořádně. „Čokoládu mám moc rád. Miluju čokoládu s chilli, dokonce dělám chilli čokoládový dort,“ přiznal. Třídenní čokoládový festival byl tak pro něj přímo ideální.



Všechny možné druhy čokolády tu nabízeli v nejednom stánku, nekonečná byla také fronta u čokoládové fontány, nejčastěji však cvakaly foťáky u stánku rodinného cukrářství Atawa. Jejich dokonale nazdobené košíčky totiž až braly dech. Na svědomí je má přitom mladá sympatická slečna Radka Fišerová ze Strakonic.



RODINNÝ PODNIK

„Máme tu čokoládový dort, který hodně jde, cheesecake, pana cottu, v pátek jsme měli i vyšlehaný tvaroh,“ přibližovala s tím, že se hodně zaměřují na bezlepkové věci. Na otázku, kde bere náměty na tak dokonalé dobroty, odpověděla: „Hodně se necháváme inspirovat na internetu. Když se nám něco líbí, tak to zkusíme udělat,“ vyprávěla Radka Fišerová, která sama dle svých slov čokoládě neodolá.



To u stánku mistra Vonky se mohli zájemci nechat unést do Paříže, a to díky oblíbeným makronkám. Jak ale řekl Václav Kijonka, vyrobit je, to je docela dřina. „Bylo asi takových 30 pokusů, než to začalo vůbec nějak vypadat,“ řekl upřímně. Vedle toho tu ale milovníkům čokolády nabízeli sušenky a další čokoládové pochutiny. „Některé jsou se smetanou, jiné s vanilkou nebo alkoholem,“ dodal s tím, že přípravy zabraly celý týden. A jaký z jejich výrobků je podle něj nejlepší? „Nugátové košíčky. Ten nugát si mícháme sami z italských ořechů a čokolády,“ řekl Václav Kijonka. Nutno říct, že měl pravdu. Byl geniální.



ČokoFest je na českobudějovickém výstavišti možné navštívit i v neděli, a to od 10 do 17 hodin. Vstupenky vyjdou na 40 a 60 korun.