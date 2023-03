Mladí milovníci Šumavy se mohou účastnit nové soutěže. Času na přípravu mají dost. V Trhových Svinech přednáška představí významné osobnosti regionu a v budějovickém Divadle U Kapličky zahrají folkaři. Jihočeská vědecká knihovna půjčí audioknihu do mobilu nebo tabletu i na dálku. Fotograf představí zážitky z návštěv Černobylu.

Olympionika nebo vojenského kněze představí ve čtvrtek 16. března přednáška v Trhových Svinech. Martin Polák od 18 h bude v kulturáku hovořit o učiteli a členovi mnoha spolků Janu Popelovi ze Slavče, sportovci, šermíři a olympionikovi Františku Dvořákovi z Dobrovské Lhotky a o statečném vojenském knězi z rodiny svinenského kováře Gustavu Šumanovi.

Do 21. května je v týnském muzeu přístupná výstava Heligonky Konstantin Stibitz, uznávaný i zapomenutý. Tento výstavní počin představí významného výrobce hudebních nástrojů Konstantina Stibitze z Budějovic, jehož heligonky jsou známé po celém světě.

Besedu o Černobylu mohou zájemci navštívit 23. března v budějovické knihovně na Vltavě. Promítat a hovořit o návštěvě Černobylu bude fotograf Václav Vašků. Akce začíná v 18 h, vstup je volný.

Soutěž pro mladé

Jihočeské deníky ve spolupráci se strakonickou a vimperskou knihovnou a Obecním úřadem Kvilda vyhlašují v roce 100. výročí úmrtí spisovatele Karla Klostermanna publicistickou a novinářskou soutěž pro děti a mládež na téma Šumava o Cenu Emila Kintzla 2023.

Soutěžit můžete ve třech věkových kategoriích: 10 - 15 let, 16 - 18 let, 19 - 26 let v kategorii psaných příspěvků různých žánrů nebo v kategorii fotografie. "Do soutěže přijímáme původní, nepublikované práce v elektronické podobě s přihláškou se jménem, věkem a adresou i telefonem na sebe i zákonného zástupce, zaslané na e-mail cenaemilakintzla@seznam.cz. V psané kategorii může přihlásit soutěžící maximálně tři příspěvky, v kategorii fotografie maximálně tři snímky nebo jeden ucelený cyklus," říká za pořadatele Radek Gális s tím, že uzávěrka soutěže je 31. srpna 2023.

Přímo na mobilu

Další službu připravila pro čtenáře jihočeská knihovna. "Těší nás být první mezi českými knihovnami. První z těch, kdo svým čtenářům zpřístupní novou službu – půjčování audioknih online. Tento moderní a pohodlný způsob čtení je stále populárnější a my chceme být i v této oblasti o krok napřed," uvedla za knihovnu Petra Mašínová. Projekt připravila knihovna ve spolupráci se specializovaným portálem. Pro spuštění této služby byl vybrán právě březen, Měsíc čtenářů. První audioknihy si čtenáři on-line půjčují od 14. března. Služba je pro registrované čtenáře zdarma a umožní poslouchat audioknihy přímo na mobilu. "Díky ní se čtenáři dostanou k širokému výběru audioknih pro děti i dospělé," zdůrazňuje Zuzana Hájková, náměstkyně ředitele knihovny.

Čtenáři budou mít jednoduchý přístup k audioknihám přímo z katalogu Jihočeské vědecké knihovny. Na výběr jsou stovky titulů audioknih k zapůjčení. Samotné půjčení audioknih je snadné a rychlé, stačí se přihlásit do katalogu knihovny, vybrat si titul a stisknout tlačítko "Půjčit si audioknihu". Audiokniha se pak stáhne přímo na zařízení čtenáře a bude k dispozici měsíc. Díky mobilní aplikaci Palmknihy.cz budou výpůjčky fungovat na tabletech a chytrých mobilech.

"Jsme velmi rádi, že můžeme tuto novou službu nabídnout," říká Zuzana Hájková. "Věříme, že půjčování audioknih online poskytne našim čtenářům mnoho výhod. Budou tak mít možnost poslouchat své oblíbené knihy kdykoli a kdekoli chtějí. Věříme také, že jim pomůže objevovat nové příběhy a získávat nové znalosti," dodala.

Další koncert U Kapličky

V pátek 17. března 2023 se koná třetí koncert 7. ročníku hudební série Večery S v Divadle U Kapličky. Patron ročníku, hudební redaktor Českého rozhlasu Jiří Kasal, který tyto koncerty s mistrem zvuku Markem Svobodou natáčí, představil program.

"Jinotaj je odborný termín z oblasti umělecké literatury, případně výtvarného umění, který značí, že to, co je na první pohled a v prvním plánu zjevné, skrývá hlubší význam, k němuž je však nutné hledat cestu. Pokud bych si s tím vysvětlením trochu pohrál, mohl bych napsat, že cesta k písničkám folkové skupiny Jinotaj z Hradce Králové může být velmi přímá," říká Jiří Kasal. "Kamila Škvrnová je zpěvačka, kytaristka, autorka a hlavní duše pětičlenné kapely Jinotaj. Na moji prosbu vznik Jinotaje, který je datován rokem 2016, okomentovala tak, že kapelu přirovnala k vystřelené světlici, která svítí a letí prudce nahoru, tam se otočí a střemhlav letí zase prudce na zem, ne-li do země, či pod zem. Jemný akustický folk Jinotaje se zvonkohrou i flétnou a písničky s básnivými texty s sebou přiveze Kamila Škvrnová ke Kapličce. Jako dobrou přípravu k návštěvě doporučuji otevřít si na Youtube videoklip k písničce Jitřenka," uvádí Kasal.

Dramaturgie Večerů S patří Jardovi Hnízdilovi. Prostřední pasáž programu je zpravidla komorní, vyhrazena sólovému písničkáři. "Jestliže v únoru byl sám na pódiu s kytarou třicátník Michal Dufek z Benešova, tentokrát bude pódium patřit Josefu Pelánovi, který má za sebou delší životní cestu, a tím bohatší sběr vjemů, prožitků, představ, snů a zkoušek, jež proměnil v písničky, které jsou i na jeho dvou albech Parádní mejdan a Na zdraví. Velmi se těším na písničkářský svět Josefa Pelána, který je též organizátorem pravidelných folkových večerů ve strakonické čajovně," řekl Jiří Kasal.

"A bluegrassové finále! Po Druhé míze následuje Třetí míza! Tedy lapidárně řečeno - smetánka jihočeského bluegrassu, která v sobě zahrnuje také ženskou polovinu legendárního Sem Tamu, jehož historie se nejspíše uzavřela předloňským jubilantským budějovickým rozhlasovým koncertem. Ale hudebně, bohudíky, svým způsobem pokračuje v Třetí míze i brilantním bendžistou Vojtou Zíchou a zpěvačkou Lenkou Huszárovou. Prozradila mi, že na začátku loňského roku se zrodil nápad, že bychom mohli navázat na Vojtovu bývalou kapelu Druhá míza, která hrála převážně Vojtovy písničky. Nyní autorsky vydatně přispívá Kristína Dlouhá Nídlová, ale i ostatní členové kapely. Kaplička bude důležitým zastavením zatím roční Třetí mízy a přinese bluegrassový začátek," uzavírá Jiří Kasal.