Slavonice - I kdyby se na plátně neobjevili ani na vteřinu, budou mít na co vzpomínat. Jihočeši Tereza Pavlovsky a Tomáš Bourek si coby komparzisté zahráli po boku Zdeňka Svěráka, Ondřeje Vetchého, Oldřicha Kaisera nebo Jana Třísky ve snímku Po strništi bos. Film podle scénáře svého otce dotočil oscarový režisér Jan Svěrák tento týden v jihočeských Slavonicích.

Mezi komparzisty natáčení filmu Po strništi bos byla i Jihočeška Tereza Pavlovsky. Na snímku se Zdeňkem Svěrákem. | Foto: Archiv Terezy Pavlovsky

Byla to dřina. „Natáčeli jsme od čtyř ráno," vzpomínala na jeden z natáčecích dnů Budějčanda Tereza. „Byla to nejnáročnější scéna, které se účastnily stovky lidí. Pak začalo hrozné vedro. Zrovna přijížděli Rusové v tanku na náměstí. Opakovali jsme to tak třicetkrát," vyprávěla Tereza, která se pak zúčastnila natáčení ještě jednou. „Původně jsem měla jít hromadně v průvodu s ostatními na hřbitov. Nakonec nás vybrali čtyři, kteří jsme šli průvodu naproti. Měla jsem se soustrastně usmát na pana Vetchého," popsala.

Tomáš hrál v jiné scéně: „Jeli jsme na voze okolo kostela, představovali jsme odboj." Když byl režisér se scénou spokojen, mohli sledovat natáčení. „Dívali jsme se na pana Kaisera. Ležel na zemi na podložce a okolo něj obrovský štáb."

Tereza a Tomáš nebyli jedinými Jihočechy v komparzu. Všichni měli možnost setkat se kromě dalších hereckých hvězd i s autorem scénáře Zdeňkem Svěrákem (rovněž na snímku), který ve filmu ztvárnil roli ředitele školy. „Pan Svěrák působí moc mile, byl to pro mě velký zážitek," zhodnotila Tereza. „Byl k nám velice otevřený a stále mezi lidmi."

Film Po strništi bos se natáčel od léta. Hlavní část filmování končila v říjnu, ale na tento týden byla naplánována poslední dotáčka. Potvrdila to Martina Moudrá z produkce nového snímku. Premiéra se chystá na 17. srpna.