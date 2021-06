V Praze v sobotu večer vyhlásili vítěze 30. ročníku cen České hudební akademie (ČHA) Anděl. Slavnostní ceremoniál cen, které vyhlašuje Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI), odvysílala Česká televize. Vzhledem k protipandemickým opatřením se uskutečnilo bez diváků. Předáváním provázela Ewa Farna.

Nominovaní umělci nahráli speciální vystoupení a zúčastnili se i předávání. Vystoupili například Dusilová, Nohavica, Monkey Business, Aneta Langerová či 7krát3 s Rytmusem.

A právě 7krát3 se stal držitelem ocenění v kategorii Sólový interpret. „Chci moc poděkovat své ženě, dětem a také Tomáši Konůpkovi, že mi postavil tak skvělou kapelu. Akademii za ocenění,“ uvedl 7krát3 přezdívaný Jaquin Step, vlastním jménem Štěpán Hebík.

Štěpán Hebík se narodil 21. července 1989 v Českých Budějovicích do hudebně nadané rodiny. Jeho otec, Jiří Hebík, je frontmanem kapely HE Band. Byl členem reggae kapely Pub Animals, kde 11 let hrál na trombon a zpíval. Vedle své hudební kariéry je také vystudovaným fyzioterapeutem a provozuje svou vlastní fyzioterapeutickou ordinaci v Českých Budějovicích. (wiki)