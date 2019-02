České Budějovice – Že v krajském městě chybí stálá scéna hudebního divadla, i přes oblíbenost žánru muzikálu, se shodují tvůrci nového fantasy muzikálu Zaslaná pošta skladatel a dirigent Vojtěch Adamčík, scénárista Jiří Untermüller a autor textů Jan Batysta.

Vojtěch Adamčík (vlevo) se svým týmem plánuje otevřít v Českých Budějovicích scénu pro muzikály. | Foto: Zdeněk Rosenthaler

To proto, myslí si tým v čele s mladým hudebníkem Vojtěchem Adamčíkem, který stojí i za předešlými úspěšnými tituly Úděl osudu a Cyrano, muzikály nezajíždí do Českých Budějovic a kvalitní počiny zde nabízí často jen Jihočeské divadlo.



„Zaslaná pošta navazuje na předchozí opusy Vojtěcha Adamčíka a směřuje k postupnému vytvoření repertoáru, který by založil poetiku samostatné scény hudebního divadla v Českých Budějovicích,“ říkají.



Záměr otevřít hudební scénu plánují vyhlásit s připravovanou premiérou v květnu letošního roku na konci sezony. „Idea je taková, že chceme vybudovat organizaci, která si bude pronajímat prostor,“ nastiňuje Jiří Untermüller působící hlavně jako herec v Jihočeském divadle. Zatím přichází v úvahu Malá scéna v DK Metropol, kde se všechny tituly, včetně přidružených muzikálů Kocour Modroočko a Jak chtěl Trautenberk Krakonošův kožich, uváděly.

Tým má pro záměr otevřít hudební divadelní scénu podanou žádost o grant.



Projekt by uvítal i Budějčák Milan Pleva, který muzikály rád navštěvuje. „Budoucnost to má, podporuji lidi, kteří chtějí tvořit něco, co tu není v dostatečné míře,“ myslí si a přiznává: „Já na muzikály jezdím do Prahy a za hranice.“ Není si však jistý, zda by se taková scéna ve městě uživila.

Optimální by byl podle tvůrců Zaslané pošty prostor adaptovatelný na divadlo o 350 místech, který ale v Českých Budějovicích není. V Malé scéně se usadí 190 diváků.



Pro potřeby scény by také neměl být slyšet hluk z vedlejších sálů.