Vojtěch Adamčík přichystal další muzikálový titul, tentokrát podle knihy Zaslaná pošta Terryho Prattcheta. | Foto: Zdeněk Rosenthaler

České Budějovice – Úspěšný muzikál Cyrano vidělo deset tisíc lidí. Nyní chystá jedenadvacetiletý skladatel a klavírista Vojtěch Adamčík další titul. Tentokrát do muzikálové podoby převedl fantasy příběh Zaslaná pošta od Terryho Pratchetta.

Vojtěch Adamčík

Mladý Budějčák začal na svém prvním muzikálu Úděl osudu pracovat ve 14 letech. Se svou prvotinou i s muzikálem Cyrano, který vidělo 10 tisíc lidí, měl velký úspěch, představení byla dopředu vyprodaná. V šuplíku má ještě tituly Faust a A zase Shakespeare. Absolvent konzervatoře, kde se věnoval hře na klavír, studuje nyní první ročník univerzity v Linzi, obor hudební skladba. Učí na ZUŠ hru na klavír. Ve čtvrtek 17. ledna v 19 h má v DK Metropol na Malé scéně premiéru jeho muzikálová fantasy novinka Zaslaná pošta.

S autorem se již jednou Vojtěch Adamčík se svým kolegou a spolužákem ze školního sboru Janem Batystou „setkal“ při své prvotině Úděl osudu. „Chtěli jsme znovu něco od něj. Zaslaná pošta nám připadala nejvíce divadelní. Je tam jedna ústřední postava, to je u Pratchetta dost neobvyklé. Vyloženě se hodí na muzikál,“ myslí si autor hudby a aranží, které tvořil prý třicet minut až půl roku. Jan Batysta napsal texty písní. Režie se ujal herec Jihočeského divadla Jiří Untermüller, který zároveň funguje jako dramaturg a scénárista. Nezvykle se mladík se zkušeným divadelníkem seznámil v autobuse. „Jednou jsem jel z představení, kde hrál pan Untermüller jednu z hlavních rolí, a navázali jsme kontakt,“ vypráví.



Celkem se prý kolem přípravy motalo neuvěřitelných 80 lidí. Někteří jsou již osvědčení z předchozích počinů, jiní přišli přes konkurz, Vojtěch Adamčík také zapojil většinu svých známých z konzervatoře. „Máme možná nejlepší zvukaře v kraji,“ chválí si mladý tvůrce.



Právě kvůli zorganizování zkoušek s tolika lidmi se posunula premiéra z listopadu na 17. ledna. Za zkoušení však finanční odměnu nedostane nikdo. Herce a prostor zaplatí jen plný sál. „Děláme to pořád spíš z lásky,“ povzdechne si Vojtěch Adamčík, který navíc také alternuje hlavního zloducha.



Na jakou hudbu se můžete těšit? Prý na swing a velká jazzová čísla se sborem a choreografií v pohybu. „Je tam míň balad než v Cyranovi, ale vím, že je diváci potřebují, a dostal jsem je tam,“ říká mladý skladatel. Od Cyrana se prý úroveň posunula, vždyť partitura má dvě stě stran. Čekají vás minimalistické kulisy a živý orchestr přímo na jevišti. „Je odhalená i technika – osvětlovači a zvukař . Mezitím se pohybují herci,“ nastiňuje Vojtěch Adamčík. Fanoušci Terryho Pratchetta, kteří se přijeli podívat na generálku, muzikál nazvali steampukovým.



„Kultivace muzikálové kultury, to je to, co bych chtěl dělat,“ zasní se mladík, který by se rád v budoucnu věnoval muzikálové tvorbě nejen ve volném čase, ale profesionálně.