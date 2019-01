České Budějovice - Jedno velké dobrodružství slibuje další, jubilejní už 30 LiSTOVáNí, ve kterém členové činohry Jihočeského divadla a Městského divadla Brno osobitou interpretací představí další zajímavý aktuální knižní titul.

Snímek z posledního scénického čtení knihy Timothée de Fombellea. | Foto: Michaela Razimová

Do rukou a úst se tvůrcům zítra od 19 hodin na malém jevišti SUDu dostane skvělá kniha pro děti, oceněná cenou H.CH. Andersena, nazvaná podle hlavního hrdiny Tobiáš Lolness. Zajímavosti, a to nejen o aktuálním scénickém čtení, prozradil vedoucí projektu Lukáš Hejlík.

Jakou podobu má scénické čtení tentokrát?

Timothée de Fombelle tu byl knihu křtít před Vánoci a vše jsme s ním diskutovali. Domluvili jsme se, že až v září 2008 vyjde druhý díl knihy, přijede a doprovodí nás v tomto pokračování. Samotné představení je tentokrát dost akční, spousta rekvizit, dokonce i výprava, což normálně nebývá naším zvykem, a krásné písně Marky Míkové.

Vaše Listování přibližují autorská díla takřka čtenáři – téměř na dotek. Mají i jiný význam?

Ano. Začněme třeba námi - nás to baví, vzniklo to celé jako koníček, který se zprofesionalizoval a jezdí teď dostihy. Baví to diváky, poznají knihu, autora, žánr, knihu si často koupí a sledují další autorovu tvorbu, a to je zajímavé pro další stranu – autorova nakladatele.

Stejně tak diváky baví sledovat celý seriál a daří se nám je tak navracet k tomu, co tu bylo první – knize; přičemž jsme i v televizní konkurenci s naším seriálem vcelku úspěšní.

A konečně i ono zmíněné místo, například město České Budějovice, musí být spokojeno, že u nich funguje tento ryze originální bezkonkurenční projekt, který vozí kvalitní literaturu v kvalitním zpracování, často i samotné autory. Anebo třeba naopak autory budějovické, jako jsou třeba Jirka Hájíček nebo David Jan Žák, představuje v jiných městech.

Prozradíte budoucí tituly a autory vašeho pořadu?

Měli bychom přivést Paula Coelha, uvidíme také podle spolupráce se samotným městem České Budějovice, jestli budou mít i nadále o tento výjimečný projekt zájem.

V příští sezoně plánujeme „dovést“ spoustu zajímavých autorů a především jejich knih.