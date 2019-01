České Budějovice – Snímek Hezké vstávání je hlavním tahákem středeční Dámské jízdy vCineStaru.

Dvojici moderátorů hrají ve filmu Hezké vstávání, jejž ve středu uvede v předpremiéře CineStar, Diane Keaton a Harrison Ford. | Foto: Bontonfilm

Hlavní role moderátorů ranní televizní show v něm ztvárňují Harrison Ford a Diana Keaton. CineStar uvede film v exkluzivní předpremiéře.



„Oficiální premiéra je až v březnu. Hezké vstávání vypráví humornou formou o jednom ranním televizním vysílání a Diana Keaton a Harrison Ford by mohli diváky přitáhnout,“ myslí si manažerka multikina Svatava Kopečková.



Dámská jízda, která na sále číslo čtyři začne v 17.30 hodin, slibuje ale více než jen film. Tradiční součástí je tombola a hosté. „Na dámy, ale nejenom dámy, protože Dámská jízda je otevřena všem, čeká přípitek a zajímavý program. Představí se Pohádkový dům z Českého Krumlova a kratičce Skiareál Kramolín – blíží se jarní prázdniny a třeba někdo ještě potřebuje nějaký tip,“ popsala Kopečková.



Téma filmu podpoří i průvodci večera. Budou jimi moderátoři rádia Faktor. „Každý den budí Jihočechy do práce a snaží se být svižní a vtipní, tak uvidíme, jak se jim to podaří i vpodvečer, jestli vtip od rána neztratí,“ doplnila manažerka.



S návštěvností Dámských jízd je spokojená, akci považuje za úspěšnou. Včetně věkové skladby publika. „Chodí holky i starší dámy, zvlášť s těmi je velká legrace, některé přišly už třikrát po sobě,“ podotkla Svatava Kopečková.



Vstupné na Dámskou jízdu je 169 korun. Kromě ní plánuje CineStar i další akce: tvůrčí nedělní odpoledne pro rodiče s dětmi a 12. března dvojkoncert kapely Kryštof k dokumentu Kryštoff / on. Vystoupení od 20.00 je už vyprodané, lístky za 499 korun zbývají na koncert od 17 hodin.