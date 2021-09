O čem snímek vlastně bude? „Na Šumavě v lese se objeví tělo mrtvé dívky, úplně bez známky násilí. Případ dostane mladá vyšetřovatelka. Ztrácejí se zvířata, nachází se pozabíjená a různé indicie vedou k svátku Samhain a k tomu, že někdo provádí jakýsi rituál,“ líčí Daniel Habrda.

Kvůli příběhu se byl na horách podívat, studoval pohanství a komunikoval s lidmi, kteří se Šumavou zabývají z historických nebo ezoterických zájmů. „Je to tam protkané takovými historkami a legendami. Keltové i druidové takové rituály skutečně dělali, čerpám z nepodložených legend,“ tvrdí filmař. Těšit se můžete na ponurost, naturálnost a příběh na hraně hororu, který nebude pro slabší povahy. „Dělám ze Šumavy větší divočinu, než je,“ přiznává Daniel Habrda. Spolupracovat s ním bude Jakub Gründler, tvůrce extrémních filmových masek, kterého Daniel Habrda přizval už ke svému absolventskému snímku, pohádce Z pekla do pekla. „Budeme mít totiž záběry z pitevny,“ plánuje režisér.

V roli hlavní vyšetřovatelky uvidíte Kamilu Janovičovou, která donedávna účinkovala v Jihočeském divadle, než nastoupila do Národního divadla moravskoslezského. I Daniel Habrda ji dobře zná, vždyť hrála v jeho pohádce. „Už od samého začátku ji v tom vidím a roli jsem jí napsal přímo na míru,“ prozrazuje mladý režisér. Jaká bude začínající policistka? „Je to taková nabiflovaná teoretička, která se dostane do extrémní praxe, bude se snažit být dobrá a precizní, nebude se vzdávat, ale bude dělat ze začátku chyby,“ přibližuje její charakter Daniel Habrda. S případem jí pomůže místní lesník. Kdo ho bude hrát, zatím režisér ale neprozradí. „On bude starší, takový její průvodce a spojka mezi ní a místními,“ představuje druhou ústřední postavu. Vztah muže s detektivkou se bude postupně vyvíjet od odměřenosti k parťáctví. „Bude to takový střet člověka, který má blízko k přírodě, a mladé městské holky,“ dodává ještě ke dvojici režisér.

V současné době vzniká finální verze scénáře a začínají se domlouvat lokality na natáčení. „Když všechno půjde podle plánu, premiéru uvidíte na přelomu jara a léta příštího roku,“ vzkazuje Daniel Habrda.

Daniel Habrda, režisér z Českých Budějovic, má za sebou několik krátkých studentských a amatérských filmů. V současné době se zabývá hlavně videoklipy a reklamou a pracuje na svém debutu. Vystudoval FAMO v Písku. Je spoluzakladatelem multimediální společnosti NuArt.