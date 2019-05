Diváci mají nejraději Mařenku

České Budějovice – Za nejoblíbenější umělkyni si diváci Jihočeského divadla (JD) zvolili v anketě Jihočeská Thálie sopranistku z Vidova Janu Šrejmu Kačírkovou, proslulou operní pěvkyni. „Znamená to, že jdu správnou cestou,“ raduje se zpěvačka nad uznáním a dodává: „O to cennější pro mě je, že je to přímo od běžného diváka, který chodí na operu.“

Zpěvačka s JD, které ceny uděluje, spolupracuje pravidelně. Návštěvníky divadla uhranula jako Mařenka z opery Prodaná nevěsta. Role jí přirostla k srdci, protože si jsou prý obě podobné. „Je to holka krev a mléko, která jde do všeho zvesela a nebojí se ničeho. A všechny situace řeší naplno,“ přemítá Jana Šrejma Kačírková. Jako Mařenka odzpívala v Českých Budějovicích pět představení v dalších ji návštěvníci divadla mohou vidět zase v další sezoně. Výsledky: Balet – Petronela Bogdan a Magnum Phillipy (oba Tramvaj do stanice Touha)

Činohra – Pavel Oubram a Beáta Kaňoková (oba Téměř dokonalá láska)

Opera – Eliška Weissová a Titusz Tóbisz (oba Její pastorkyňa)

Malé divadlo – Lucie Valenová (O Palečkovi, Ztracený svět) a František Hnilička (Ztracený svět)

Cena Českého rozhlasu za rozhlasové herectví - Petr Červinka

Cena diváků – Prodaná nevěsta; Jana Šrejma Kačírková, Amir Khan (oba Prodaná nevěsta) Pěvkyně má radost, že v jejím případě neplatí rčení „Doma není nikdo prorokem“, vždyť cenu dostala prostřednictvím hlasování, kterého se účastnili Jihočeši, pravděpodobně nejvíc Budějčáci. „Už dlouho mi rozumějí a fandí mi,“ myslí si sopranistka, která má doma již čtvrtou Jihočeskou Thálii. „A přece je jiná, tahle je první skleněná,“ usmívá se Jana Šrejma Kačírková. Pro sošku, kterou navrhl designér Karel Jankovský a zpracovala ji sklárna Bomma, má Jana Šrejma Kačírková doma vyhrazenou poličku. „Vždy dám jednu mamince, tak se mi tam ještě vejdou,“ říká. Pro držitelku ještě dvou Thálií, ceny OperaPlus a ocenění Libuška je ale největším oceněním prý potlesk diváka. Na vyhlášení se Jana Šrejma Kačírková dostavit nemohla kvůli pracovním povinnostem – představení Don Giovanni ve Stavovském divadle v Praze. Cenu za ni převzala sestra Kamila Lidralová. „Je jedním z mých největších fanoušků a má velkou zásluhu na tom, že mnoho lidí ví o mé práci,“ tvrdí zpěvačka. Sestra večer pojala stylově. „Měla mou fotku na tričku, takže jsem si připadala, že jsem vlastně přítomna,“ směje se zpěvačka, jejíž celá rodina nemohla chybět a přišla ji podpořit. „Účast jsem tak, myslím si, neošidila,“ dodává. V Jihočeském divadle rozdávali Thálie Přečíst článek › Opera Prodaná nevěsta, kterou režíroval Marek Mokoš, jak se zdá, slaví u Budějčáků úspěch. Zvolili si za nejlepší inscenaci a kolegu Jany Šrejmy Kačírkové Amira Khana, představitele Jeníka, za nejoblíbenějšího umělce. Podle pěvkyně se totiž titul podařilo přiblížit obecenstvu. „Ačkoli je režie moderní, je vlastně velmi přirozená a nabitá emocemi,“ myslí si a dodává na závěr: „Mám tuto inscenaci strašně ráda. Byla jsem opravdu velmi pyšná na to, že jak můj jevištní partner Amir Khan, tak i všichni tvůrci naší Prodanky v čele s režisérem Markem Mokošem dostali ocenění.“

Autor: Kamila Dufková