Pro všechny skupiny diváků by rádo bylo podle ředitele Lukáše Průdka Jihočeské divadlo.

Jihočeské divadlo. Ilustrační foto. | Foto: Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Víme, že i v Českých Budějovicích a jižních Čechách jsou lidé, kteří by rádi do divadla přišli, ale nemohou si to dovolit,“ vysvětluje Lukáš Průdek, proč divadlo přichystalo projekt Zavěšená vstupenka. Ten odkoukalo od divadla Polárka a úspěšně ozkoušelo.