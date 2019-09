Do sté sezony 2019/2020 přichystalo JD 16 premiér.

OPERA Dalibor v úpravě Miloše Formana otevře 21. listopadu dočasnou Boudu. K velkým Verdiovským operám se v únoru přidá Nabucco. Hostem zde bude pěvkyně Anastasiya Roytman, kterou znáte z opery Turandot. Z Ostravy si JD půjčí operu Tajemství, kterou tam režíroval současný šéf opery JD Tomáš Studený, a uvede ji s domácím orchestrem a sborem. Spolu s pasovským Landestheater Niederbayern chystá JD novou mimořádnou operu Wintonův vlak o lidskosti a hrdinství. V další sezoně se novinka přesune do Pasova.

Taneční show Inscenační porada v Boudě postihne vývoj divadelních příprav od národního obrození přes první republiku a normalizaci až po 90. léta. Činoherní role ředitele divadla se ujme Jiří Lábus. Inscenace Rádio Svobodná Bystrouška spojuje pohybové divadlo a hlas Karla Högera, který Těsnohlídkovu Lišku Bystroušku původně namluvil.

Divadelní adaptaci románu v mailech Dobrý proti severáku chystá ČINOHRA. V hlavní roli bude hostovat herečka z Divadla v Dlouhé Helena Dvořáková. V Boudě uvidíte politickou komedii Bertolta Brechta Zadržitelný vzestup Arhura Uie. Společenskou satiru Jiřího Havelky Společenství vlastníků uvede činohra v KD Vltava, kde se skutečná společenství scházejí. Těšit se můžete na dramatizaci úspěšného severského románu Zabiják Anders, komedii Bačkorové či na drama Dennise Kellyho Holky a kluci v režii Adama Svozila. Ten se vrací jako kmenový režisér JD. Autorská hra herců Nesmír spojuje činohru a Malé divadlo a patří mezi první počin tohoto druhu. Hudbu píše David Hlaváč.

Malé divadlo chystá loutkovo-trikovou hru pro náctileté Invisible Man s neexistujícím hercem a do Boudy sváteční Útěk do Egypta přes Království české s Ježíškem narozeným skoro za humny. Ze školních lavic vychází titul Nuda! o posledních 10 minutách vyučování a o tom, jak se děti zabavují a co se jim honí hlavami před zvoněním.